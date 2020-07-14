別白跑！郵局15日開賣振興三倍券　排隊前必知這4件事

全台郵局明（ 15 ）日起開放民眾領取振興三倍券，預期將出現排隊人潮，根據中華郵政規畫，明日為周三，僅開放身分證末碼「單號」者購買，須攜帶健保卡，並繳付 1,000 元現金，代領人除攜帶委託人的健保卡及1,000元外，應同時出具受託人的身分證明文件，領取前可利用振興三倍券官網電子地圖查詢各地郵局票券存量，也能透過電話、網路預約領券時間。中華郵政表示， 7 月 15 日起於全台郵局加辦發放振興三倍券業務，為避免排隊人潮，將以身分證末碼單、雙號作為分流基準，身分證末碼單號者，可在周一、周三、周五購買，雙號在周二、周四購買，周六則單、雙號均可購買，又每一民眾（含代領）至多可領 5 份，分流是依代領人的身分證字號末碼為準，領券期間至 12 月 31 日止。中華郵政提醒，領券時須攜帶健保卡，並繳付 1,000 元現金，代領人除攜帶委託人的健保卡及 1,000 元外，應同時出具受託人的身分證明文件，防疫期間，民眾進郵局仍須戴口罩、量額溫。民眾除可透過振興三倍券官網電子地圖查詢各地郵局票券存量外，為加強便民服務，將於 7 月 18 日及 7 月 25 日兩個周六在全國 1,269 間郵局（不含 30 間位於機關、學校內郵局，當日不對外開放）以全日營業加班方式受理。此外，中華郵政另提供民眾網路及電話預約購買振興三倍券服務，民眾可預約 7 月 20 日以後欲前往購券的郵局及時段，並憑預約序號於預約指定日期的時段，到預約郵局購券。