氣溫飆高！專家提「4藥方」：解決熱島效應才是長久之計

▲賈新興認為解決都市熱島效應才是降溫的長久之計。（圖／翻攝自賈新興臉書）

由於受到太平洋高壓的影響，台灣近一周宛如置身烤箱之中，各地頻頻測出極限高溫，台北市昨（13）日高溫來到 38.9 度，更創下史上台北 7 月最熱紀錄。當異常的高溫已經成為日常，除了冷氣開到最大，到底還有什麼降溫良藥呢？對此，氣象專家賈新興表示，解決都市熱島效應才是長久之計，並提出 4 帖藥方。賈新興昨（13）日在臉書發文表示，冷氣只能解決一時之熱，要解決台灣高溫的病症，須先瞭解造成台灣高溫的原因。賈新興分析造成台灣高溫的原因有三：1. 地球發燒。要解決只能靠全球大力減少人為溫室氣體的排放，但目前進度非常非常緩慢。2. 高溫天氣三劍客。鋒面前西南氣流(焚風) 、 颱風的下沉氣流區、太平洋高壓籠罩。人類無法改變天氣，所以沒法解決，只能提前發佈高溫警報來讓民眾設法因應。3. 熱島效應。賈新興認為相較於前兩項原因，熱島效應是我們比較能夠著手處理的。而實際的解決之道包括，增加綠化、綠屋頂、降溫的屋頂、降溫的鋪面。賈新興強調，根據「全球城市組織」的研究，以上 4 藥方「配以水來服用，降溫的成效相當不錯」。賈新興呼籲，藉著以上的藥方，並搭配設計的遮陽設施、建物的植栽牆面、噴水池等等都市景觀的改造，才能解決都市的熱島效應。「裝冷氣只能解決一時之熱，解決熱島效應才是唯一的良方」。（編輯：倪浩軒）