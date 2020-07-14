另類花火視角　澎湖遊艇業者推出海上套裝行程

▲花火節施放的時間澎湖內海大約都會有100艘左右的船隻聚集，遊客從海上回望絢爛多姿的馬公觀音亭休閒園區，享受另類的花火視角。（圖／記者張塵攝，2020.07.14）

2020澎湖海上花火節13日舉辦第三場漫威之夜，依然熱鬧滾滾人潮擁擠，澎湖縣政府警察局統計近場人數大約有18,000人左右，而海上搭乘遊艇觀賞花火的人數也有至少2,800人

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遊艇業者表示，現在只要花火節施放的時間，海面上大約都會有100艘左右的船隻聚集的觀音亭附近，從海上回望絢爛多姿的馬公觀音亭休閒園區，享受另類的花火視角，成為今年花火節最酷炫的旅遊方式。

▲在海上花火節煙火施放期間，腦筋動得快的改造一艘艘綻放七彩霓虹的夜船，每人內海的遊程收費從300-500不等。（圖／記者張塵攝，2020.07.14）

據遊艇業者表示，有幾家夜釣小管的業者在幾年前就有海上花火的套裝行程，他們將一般的載客船使用LED燈稍加裝飾之後，就成了一艘艘綻放七彩霓虹的夜船，每人內海的遊程收費從300到500元不等。

▲遊客能徜徉在內海絕美的氣氛中，又不必在觀音亭人擠人的看花火，可以說是一舉數得，是一個經濟又實惠的行程。（圖／澎湖縣政府提供）

今年因為新冠肺炎疫情的影響，花火節延宕到暑假期間舉辦，加上澎湖縣政府鼓勵觀賞花火分流的政策，卻也造就了另類的商機出現，許多腦筋動得快的業者，紛紛將夜釣小管與海上觀賞花火的行程結合，還推出套裝優質的服務，遊客能徜徉在內海絕美平靜的氣氛中，又不必在觀音亭人擠人的看花火，可以說是一舉數得，是一個經濟又實惠的行程。

▲來澎的遊客不論租用車輛或是從事水上活動時，一定要注意安全，尤其大家對於澎湖的路況不熟，請確實遵守交通規則。（圖／澎湖縣政府提供）

不過安全始終是旅遊最重要的一個環節，縣長賴峰偉指示，花火節期間要加強安全意識的宣導，來澎的遊客不論租用車輛或是從事水上活動時，一定要注意安全，尤其大家對於澎湖的路況不熟，請確實遵守交通規則，因為只有安全回到家，才是旅遊最重要的一件事。