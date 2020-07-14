夫妻雙醫年收破千萬超爽？「可憐內幕」全曝光：誰受的了

▲網友在 PTT 上發問「雙醫家庭有多爽」？（圖／翻攝自 PTT ）

不少人從小到大的志願就是當上醫師，不僅社會地位高，薪水也是非常優渥，一名網友就表示「台灣領薪的頂端就是醫牙了，假如夫妻雙方又都是醫牙的，這樣的生活水準會有多好呢？」引起許多網友熱議，其中也引出不少知情網友點出背後真相。這名網友在 PTT 上以「雙醫家庭有多爽？」為題，表示台灣領薪的頂端就是醫牙，並舉例台灣最有名的雙醫家庭，陳幸妤跟趙建銘一家，兩個人分別年收都破千萬，等於他們家一年的年收 2 千萬以上，在完全不靠爸的情況下，豪宅遍佈全台，他好奇問道，「有沒有鄉民是雙醫家庭生長的，可以說說生活有多富庶嗎？」。貼文一出，網友紛紛回應「沒考上醫科誰受的了，之前還遇過吃年夜飯，整桌 10 幾個人，只有阿嬤跟他自己不是醫生的，壓力大到恐怖」、「小孩子很可憐都沒人陪」、「陳趙在業界至少是前 5 %的」、「爽在哪？從小父母晚上都在醫院值班，沒有一天看到爸媽同時在家，下課後就丟到補習班、安親班，有時候要由同事幫忙接回家，父母再會賺，你如果考不上醫師，繼承也沒多少錢，從小還要在親友的壓力下長大」。不過也有醫師回應「生活不會富庶到哪裡去的」，表示他和太太都是醫師，年收入兩個加起來都不到千萬，只能說日子過得還算順，接到貸款電話都表示不需要，還是學生的兒女都住家裡，平常花費也幾乎走平價路線，對此也有網友回應「感覺你們滿省的」、「還是很好過了，至少不是負債搞事的父母」、「聽起來就是沒有窮過」、「是很節省，但戶頭可能 8 位數」。（編輯：郭佩蓉）