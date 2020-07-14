太熱了！用電量連兩日破歷年紀錄　尖峰用電達3779.0萬瓩

用電量再度創新高！根據台電公司統計，今（14）日下午1點51分尖峰用電達到3779.0萬瓩，同時創下今年迄今最高、歷年來最高紀錄。依照中央氣象局觀測，南投服務站在下午1時測得攝氏39.5度高溫，台北與雲林測站也在午後測到37.8及37.7度高溫。台電表示，今日備轉容量約392.4萬瓩，備轉容量率10.38%，維持供電充裕綠燈。此外，在用電量最高當下，太陽光電發電量也達到213.8萬瓩，穩定挹注尖峰用電。累計今年發電量已成長1.77%，台電預估今年最高用電3791萬瓩。台電說，暑假在明日正式開始，對用電又是一大考驗，今夏用電可能將再往上衝，台中火力電廠1號機已隨時預備，夏季最多會有9部同時運轉與啟動，讓機組調度保有彈性。依照台電用電量排名，今日達到3779.0萬瓩，創下歷年全年、歷年七月與今年最高紀錄，直接衝破昨日3752.8萬瓩紀錄，截至今日，今年用電量排名分別為6月24日的3716.9萬瓩、7月8日的3710.6萬瓩、6月23日的3684.7萬瓩、7月10日的3683.0萬瓩、7月9日的3668.6萬瓩、6月30日的3668.2萬瓩、6月22日的3662.7萬瓩以及6月29日的3635.1萬瓩。