夢想擁有大學文憑！印尼配偶來台19年　苦讀獲國中市長獎

▲獲得「學業優良市長獎」的蘆洲國中慕雅妮來自印尼，在班上勤奮好學，更在新北市多所國中小教學生說印尼語，足為青年典範。（圖／新北市教育局提供）

新北市108學年度國高中職畢業生市長獎領獎典禮今（14）日在市政府舉行，市長侯友宜出席與獲獎同學合影；在眾多市長獎得主中，有位穿著印尼傳統服飾的國中補校生－慕雅妮特別醒目，嫁來台灣19年，為了親近台灣文化、宣傳印尼語言，她在照顧家庭之餘孜孜學習，如今已是多所學校印尼母語老師。19年前嫁來台灣的印尼籍新住民配偶慕雅妮，原本在台灣的幼兒園當志工，後來受到國小校長舉薦擔任學校母語老師，為了精進語言能力、宣傳家鄉文化和讓印尼語與融入在孩子生活中，她決定報名蘆洲國中補校，如今順利畢業，她也決定繼續報名三民高中補校，一路向上求學，未來夢想就是能完成大學學位。「我不用吃沒關係，可是我的孩子一定要吃飽。」育有２位孩子的慕雅妮雖然勤於學習，但為人母的責任更放不下，當初在成功國小補校讀了3年，因為需要照顧年幼小孩和年邁婆婆，中斷就讀國中補校多年，這幾年才決定國繼續拚讀，她說在印尼已有高中學歷的她其實可以在台灣直接申請同等高中學歷，但她仍決定一步一步求學，如此好學不倦的精神也讓她拿下市長獎。慕雅妮說不斷求學就是希望藉由更多交流，讓台灣人多認識外籍配偶文化，也讓外籍配偶的孩子了解媽媽的語言、媽媽的辛苦，「我看到很多新住民孩子跟媽媽都有距離，因此我鼓勵所有新住民姊妹都能上補校，同時交朋友、一起學習。」