炸雞還能沾奶蓋茶？炸雞店跨足手搖杯拚創新吃法

趁振興券開

▲為歡慶全球聯名首店隆重開幕，從17日至19日，限時3天推出聯名套餐組合，前50組只要1元。（圖／記者黃仁杰攝,2020.07.14）

盛夏熱浪一波接著一波，人手一杯消暑茶飲已是台灣人的習慣，根據經濟部統計指出，去年飲料店的營業額破上千億元，平均每年成長8.9%，隨著話題性十足的桃園新光影城將在明（15）日開幕，知名本土炸雞品牌也同時推出手搖茶飲新品牌，創新的炸雞沾奶蓋茶的吃法，瞬間掀起話題。香繼光集團今年夏季正式進軍手搖茶飲市場，放使用首日，插旗桃園新光影城，盛大推出全新口感系手搖茶飲品牌Tplus茶加，為歡慶全球聯名首店隆重開幕，從17日至19日，限時3天推出聯名套餐組合，前50組只要1元，要讓消費者享受翻玩口感的獨特魅力。業者主打本土的新鮮水果搭配奶蓋、綿密芋泥、茶凍等口感系配料，讓消費者創造屬於自己的手搖茶。其中陽光普照鮮柳綠使用現榨柳丁原汁搭配茉莉綠茶，以冰沙狀的凍飲製法做成比一般水果茶口感更突出的柳丁綠茶，另外加上茶凍更是隱藏版的獨特口感。同時，業者更打造了飲料及法式冷湯沾醬概念之間的創意單品，「綠泰泰烏龍朵朵」使用綠咖哩粉特調的芝士奶蓋，加入玫瑰岩鹽提味，獨特口感風味激發出香香炸雞另一種的全新滋味，搭配熟成發酵的烏龍茶湯，更有清爽解膩的味覺感受。而「松露觀音朵朵」則使用奢華的黑松露醬特調芝士奶蓋，重現歐式經典料理松露薯條的絕佳搭配，用樂薯沾上黑松露奶蓋，再搭配輕焙觀音的微酸果香，四種口感一次滿足。香繼光集團表示，下半年將考慮在台再展3間與茶飲品牌結合的複合式店面，雖然上半年受到疫情衝擊，但新的茶飲品牌歷時將近一年的時間，不斷調整菜單的原物料及技術、風味，此次齊聚28款全新單品首度問世，運用炸物沾玩奶蓋的甜點飲品新概念，希望掀起翻玩口感的手搖茶飲新風潮。