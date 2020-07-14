三倍券明上路！新北夜市商圈、運動中心優惠懶人包報你知

振興三倍券明（15）天開始使用，新北市的配套優惠方案「新北振興168」消費滿額登錄抽獎活動也同步開跑，新北市經發局說明，新北市場、夜市推出「實體三倍券500元換特惠券800元」活動，採抽獎制；憑在新北消費的發票至網站登錄，可享有月月抽千份獎品的機會。鶯歌觀光工廠亞洛美總經理黃祺娟表示，本次推出「指定商品買一送一及67折活動」、「館內消費滿888元，商品即享8折優惠」、「入館導覽與DIY活動，5人同行1人免費」等3種振興三倍券優惠專案；經發局補充，預計於8月推出新北觀光工廠輕旅行，預計提供4,000人次，一日暢遊2間觀光工廠及1處商圈的超值旅程。三峽民權商圈理事長陳瑞穗、三角湧商圈理事長邱稔耀均表示，將在7月份辦理「老街有藝市─新舊結市」，藉由老店家與新攤位結市的方式，提供振興券系列促銷活動；「來去三角湧商圈周年慶」以網路活動為方向，利用影片拍攝來宣導三角湧商圈在地美食，到商圈消費打卡還有機會抽中300元現金券。此外，新北15座國民運動中心、4個運動聚點及樹林體育園區，共20個運動場館，自7月15日起，推出買千送千優惠活動，只要在各場館消費購買運動服務品項滿1,000元以上，即贈送價值1,000元內容抵用卷(100元*10張)，民眾下次到場館消費時，只要消費滿1,000元，即可持抵用券折抵消費，滿1,000元折抵100元，滿2,000元抵200元，依此類推。在市場夜市部分，特別推出「實體三倍券500元換特惠券800元(50元*16張)」活動，採抽獎制，只要在7月15日中午12時至7月31日23時59分於振興168活動官網上登記兌換資格，8月4日中午將公布抽中的15,000位幸運兒，8月8日至指定地點換購特惠券，使用期限自換購日起至12月31日，新北5大夜市及38座公有市場都可使用。經發局說明，針對疫後推出的「新北振興168」活動優惠豐富又多元，憑在新北消費的發票至官方網站登錄，即可享有月月抽千份獎品的機會，還有「加碼增值」住宿滿千送200元特惠券，或實體三倍券500元換特惠券800元，「限定方案」有全台學生特定方案、新北市民好市成雙等加碼活動。另外，新北的「六大好康專區」，有超過千家店家共同響應提供各項消費優惠，歡迎民眾在新北消費。想更瞭解如何上官網登錄發票參與抽獎活動，可上來趣新北金發局粉絲專頁查詢，經發局特別拍攝教學短片，讓民眾更加瞭解登錄操作模式，而新北市振興活動資訊，也可上新北振興168官方網站了解。