女出車禍受傷！男友媽「真實反應」曝　眾人暴動：幸好啊

▲女網友分享自己過往經歷。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

許多人因為被愛情沖昏頭，容易蒙蔽了雙眼，常在網路上抱怨自己的另一伴，卻還是看不清問題點，惡性循環，離不開對方。就有名女網友分享，以前有次意外出了車禍，照斷層發現橫突斷了，差點插進腎臟，但男友不聞不問，對方媽媽還要求她隔天起床做牛做馬，讓她再也忍不住，事隔多年後，才知道當初自己根本是「瞎了眼」。女網友在臉書社團《爆怨公社》上發文，幾年前和同事出去買晚餐出車禍，到醫院檢查才發現橫突斷了，差點插進腎臟，怎知當時男友連一通電話也沒打來關心，當晚主管載她回家，男友媽媽一臉不以為意，隔天竟還將她叫起床打掃、餵狗，甚至認為她在無病呻吟，那時她才真正心碎，怎會瞎了眼在這折磨自己，就連上班出門化個淡妝也會被罵。直到後來離開，原 PO 才知道當初根本是眼睛瞎了才會在他們家忍受多年，她也建議那些會抱怨公婆、老公和男友的女性直接分開，「女人要先學會愛惜自己，不要讓別人糟蹋你，才會遇到懂得珍惜你的人」。網友們也紛紛留言「要慶幸的是妳有覺醒！太多女人還沒覺醒！」、「女人婚前真的要張大眼看清楚，找了渣的真的痛苦ㄧ輩子！」、「太誇張！還沒嫁進去就開始當傭人用，還好妳有清醒過來。」、「不要天真的以為他會為妳改變，通常都是自己的一廂情願跟委曲求全！」、「太棒啦！幸好你看清楚他跟他媽的真面目」、「分的漂亮耶！超讚的」。（編輯：郭佩蓉）