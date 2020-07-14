跑馬拉松大啖龍蝦！全台唯一澎跨海跳島跑旅開始報名了

交通部觀光局宣布全台灣獨一無二的菊島澎湖跨海馬拉松賽，14日下午5點開始受理報名，今年的11月1日「破風」開跑；主辦單位更首度加碼贈送澎湖產地直送新鮮大龍蝦，讓跑者徜徉在澎湖的絕美景色外，超豐盛的在地美食補給站，誓言讓參賽者們吃到捨不得完賽。



▲菊島跨海馬拉松今年以「破風而行 我的本事」為主軸，邀請跑者們不畏澎湖十級陣風，一同用雙腳破風而跑，挑戰全台獨一無二的國際專業級規格馬拉松。（圖／觀光局澎管處提供） 「2020菊島澎湖跨海馬拉松」於今(13)日舉辦報名啟動記者會，現場邀請到交通部觀光局執行秘書蔡明玲、澎湖縣政府旅遊處副處長劉美凡、活動代言人運動名模王心恬、奧運風帆國手張浩及極地探險家林義傑、立榮航空代表陳永裕副協理等齊聚一堂，以「#破風而行 我的本事！」為主軸，邀請跑者們不畏澎湖十級陣風，一同用雙腳破風而跑，挑戰全台獨一無二的國際專業級規格馬拉松，將澎湖絕美景色、小鎮特色風情、在地美食與濃厚人情味推廣至全世界。





隨著全台防疫逐步解禁，政府陸續祭出安心旅遊外島加碼補助，鼓勵全民瘋國旅振興經濟，其中離島渡假型跑旅「類出國」正夯，澎湖以瑰麗的觀光地理資源及豐厚人文歷史著稱，再加上位處離島的海洋渡假優勢，因此成為後疫情時代國人旅遊首選。





觀光局為推廣「澎湖秋瘋季系列活動」，今年繼澎湖國際海上花火節、澎湖國際海灣燈光節之後，精心策畫全台唯一結合「跨海+跳島」的國際級專業跑旅賽事「2020菊島澎湖跨海馬拉松」。



▲「2020菊島澎湖跨海馬拉松」具備IAAF/AIMS國際專業賽道認證，除了是全台唯一結合「跨海+跳島」的渡假型跑旅，更為外島首創「AB點」不折返、不繞圈的馬拉松賽事。（圖／記者張塵攝） 「2020菊島澎湖跨海馬拉松」具備IAAF/AIMS國際專業賽道認證，除了是全台唯一結合「跨海+跳島」的渡假型跑旅，更為外島首創「AB點」不折返、不繞圈的馬拉松賽事，路線經過西嶼、澎湖跨海大橋、白沙、中屯及最大的澎湖本島等地，一趟就能讓跑者飽覽澎湖不重複的絢麗風光，賽事沿途還有吸睛的賽道啦啦隊、創意補給站等為跑者隨時補充身心靈的疲憊。



▲今年賽事共分為四組，包括5K小雲雀組、21K天人菊組、42K綠蠵龜組及去年好評不斷的42K全馬接力組。（圖／記者張塵攝，2020.07.14） 「2020菊島澎湖跨海馬拉松」今年賽事共分為四組，包括5K小雲雀組、21K天人菊組、42K綠蠵龜組及去年好評不斷的42K全馬接力組，歡迎喜愛馬拉松的跑者共襄盛舉，盡快報名。









