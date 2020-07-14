男連打3天麻將未闔眼！身體「1警訊」曝光　醫：還會復發

▲眼科醫師鍾佩禎。（圖／翻攝自《醫師好辣》youtube ）

不少人喜歡假日和朋友通宵打麻將，但要注意適當休息，才不會釀成嚴重後果。眼科醫師鍾佩禎在節目上分享曾收治一名病患，平時作息正常，有次連續假期和朋友打麻將，一打下去就是3天2夜，豈料第3天清晨，「眼睛像被一塊黑布蓋住」，嚇得他立刻就醫。醫師鍾佩禎在節目《醫師好辣》表示，該名病患是位退休的公務員，退休前生活作息都早睡早起，退休後剛好碰上連續假期，到朋友家打麻將，一路從下午打到半夜，直到隔天天亮，他突然感到「眼睛像被一塊黑布蓋住」，而這個狀況也持續大約有一分鐘。不過他心想應是平時較少熬夜導致，就決定繼續打牌，想把輸出去的錢贏回來，一群人就持續打牌打了3天2夜，這期間都沒下桌，三餐也都在牌桌上解決。當牌局結束後，已是第三天的凌晨了，他騎乘機車回家時，還記得提醒自己吃慢性病的藥物。鍾佩禎提到，男子回家準備吃藥時，又看到一片黑布，只能趕緊吃藥，趕快休息睡覺。豈料隔天起床，眼前仍然是霧霧的，他這才意識到事態嚴重，盡速就醫。檢查發現，男子視力竟已剩 0.1 不到，「視網膜的血管有一支分支整個塞住，這就叫『眼中風』，因為塞住的剛好是一支的動脈，動脈塞住其實會讓視力恢復的較差，所以後來我教她按摩降眼壓，再做一些治療，視力才有回來一點。」她也補充提醒，眼中風是一個警訊，也可能再復發，另外一隻眼睛可能也會發生這種情形，還會有可能腦中風、心肌梗塞，若眼前出現像黑布遮蓋的「黑矇症」，也就是暫時性的一些血流不順，就要特別注意，盡速就醫治療。（編輯：郭佩蓉）