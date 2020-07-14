振興三倍券即將開賣　可當香油錢但需注意這件事

▲三倍券可用來添香油錢。（圖／WIKI圖庫，Walter Grassroot攝）

▲行政院振興三倍券網站有提出解答。（圖／翻攝自振興三倍券官網）

全台郵局明（ 15 ）日起開賣振興三倍券，預計將會有可觀的排隊人潮，該怎麼使用三倍券一直是許多人討論的話題，不過三倍券的使用範圍有所規定，但常跑廟宇拜拜的人應該會有這一個疑問，就是三倍券可以當作香油錢嗎？台灣的廟宇很多，但是要維持一間廟宇的運作並不容易，每日光是基本支出就頗為可觀，所以在大多數的廟宇都有設置一個香油箱讓信眾隨喜奉獻，有些廟宇則會在信眾捐獻香油錢時附上收據。今年台灣因為受到新冠肺炎影響，許多行業都受到衝擊，政府在研擬過後決定以振興三倍券來刺激台灣經濟，不過三倍券在使用上有所規範，這也讓許多有虔誠信仰的民眾發出疑問：振興三倍券可以拿去廟裡添香油錢嗎？其實政府單位對這個問題是有回應的，在振興三倍券的網站中有一個常見問答專區，其中有一題是「未立案宮廟，如何兌領民眾以三倍券添的香油錢？」，而三倍券官網的回答是「可用來採買宮廟經營之各項物品。」從這個問答可以解讀出幾個訊息，首先是宮廟可以接受信眾以三倍券當香油錢，而真正要煩惱的是收到三倍券的宮廟有沒有立案，立案並擁有統一編號的宮廟可以跟政府兌換三倍券，但未立案的宮廟則無法兌換，需要自行去購買維持宮廟運作的相關物品。簡單來說，需要煩惱的不是信眾，而是收到三倍券的宮廟該如何處理，不過未必每間宮廟都會收三倍券，所以在以三倍券添香油之前還是先詢問一下廟方，避免造成自己與廟方的困擾。（編輯：黃彥昇）