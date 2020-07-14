台灣駕駛車內普遍貼隔熱紙？在台日人一看全嚇壞：很可怕

▲住台灣的日本人對車內貼隔熱紙感到驚奇。（圖／翻攝自 PTT ）

台灣是個容納多元文化的國家，不少外國人因留學或工作會久居台灣，也對台灣的文化、習慣感到新鮮。近日就有住在台灣的日本人，長期觀察發現台灣的駕駛們往往會在自己的愛車上貼滿了「汽車隔熱紙」，這個舉動也讓不少日本人們驚訝的表示「看不到駕駛座的人，感覺很可怕」，掀起眾人討論。炎炎夏日不少台灣的駕駛會在車上貼隔熱紙，不過就有幾名在台灣的日本網友就發文討論這個現象，其中就有日本網友表示「台灣的汽車會在擋風玻璃貼上隔熱紙，所以看不到前擋玻璃後的駕駛，感覺很可怕」，讓不少其他日本人大感驚訝，原因在於根據日本的法規，在車內貼一定透光率以下的隔熱紙是會收到罰單和罰金的。在該篇發文底下，眾多日本人就分享在日本的經驗「以前日本的車子前擋也是有過『隔熱紙時代』，現在想想隔熱紙的確很少見」、「在日本是禁止的，台灣因為天氣熱，紫外線也很強。車輛長期放在戶外塑料飾件會變質」，同時也有人回應原 Po 「沒問題的，從車內也能看的很清楚，不需擔心」。而這則貼文也被轉貼到 PTT 讓鄉民不禁懷疑「日本人對於台灣車普遍貼隔熱紙的現象似乎過於大驚小怪」，對此就有網友也回應「他們有要求透光率，台灣又沒有」、「台灣其實也有法規，但形同虛設」、「日本法規不行，要讓人看到駕駛的行為和動作，避免危險駕駛行為」、「日本駕駛會讓行人優先，通常會搭配手勢，台灣駕駛沒有讓行人先過的習慣所以也沒必要透明的」。（編輯：楊智傑）