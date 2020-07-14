憲哥嫌三倍券麻煩！他狂曬「1張圖」反被打臉：怎麼有了

▲ 486 先生手拿還沒曝光的三倍券回應吳宗憲，引起眾人討論。（合成圖／左圖翻攝自 486 先生臉書；右圖翻攝自 中天）

行政院推出的振興三倍券將在明（15）日正式上路，根據經濟部統計，已有近 1200 萬人完成預購及綁定，不過先前藝人吳宗憲就抱怨申請領取過程「太麻煩了，不會去領」。對此，團購企業家 486 先生就在臉書 Po 出一張手持三倍券的照片回應憲哥，但還沒正式發放的三倍券卻提早曝光，引起網友們的質疑。

近日吳宗憲就表示政府推出振興經濟的三倍券領取過程繁雜，且自己平時的消費已比三倍券多，因此不會去領，而針對吳宗憲「三倍券麻煩」的說法， 486 先生就在臉書發文回應「憲哥別灰心，真的很簡單，連阿婆都會。你卡在那步驟？跟我說。綁信用卡更簡單不用一分鐘啊」。

▲ 486 先生出示自己手中「三倍券」。（圖／翻攝自 486 先生臉書）

只見 486 先生手上曬出共 6 張面額 500 元、 4 張面額 200 元，總價 3800 元的「三倍券」，不過就有網友在該篇貼文曝光後好奇詢問，明明是 15 日才全面開放領取的實體券怎麼已經先偷偷曝光了，486 先生這才趕緊在留言底下回應網友質疑「這是 P 的啦」，隨後也立刻將該篇文章刪去。

▲ 486 先生回應網友質疑留言。（圖／翻攝自 486 先生臉書）

事實上，明天即將開跑的振興三倍券，也讓不少人擔心遊局將會湧入大量人潮，而對此行政院長蘇貞昌就特別呼籲民眾不必排隊搶頭香，可以幾天後再去領三倍券即可。而政務委員唐鳳也規劃了能夠事先讓民眾查詢的「三倍券即時存量地圖」，讓民眾能夠不必到了現場才發現需耗費時間在排隊上。（編輯：楊智傑）