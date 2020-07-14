台灣駕駛很少禮讓行人？用路人曝「無奈心聲」：真的想讓

▲不少行人都曾被禮讓過，但也有駕駛因禮讓，被後方車輛按喇叭催促。（圖／翻攝PTT）

很想讓，怕被後面叭

雖然台灣已有道路交通管理處罰條例規範，汽機車駕駛，行經斑馬線時必須暫停禮讓行人先過，否則可依規定開罰1200至3600元罰鍰。但有網友觀察到在台灣路上，駕駛禮讓行人的狀況仍不常見，讓他好奇原因究竟為何？問題一出也立刻有不少用路人吐露「無奈心聲」。一位網友在八卦版分享長期觀察到的現象，「我有汽車，也有機車，也常常喜歡慢跑和走路運動，但就我的經驗，我自己在當行人的時候，比如說紅綠燈變綠燈過馬路，真的很少被汽機車禮讓，大多數都是汽機車仗著速度快先過」，但這樣的狀況也讓行人往往都要等到車輛通過後才能過去，有時候汽機車一多，就要等到秒數快結束才能過斑馬線。原PO還補充，「其他時候也有觀察到一些老人家、孕婦，一些老弱婦孺和行動不便者，走路速度比較慢一點，汽機車也往往沒有耐心等他們先過，但在歐美日本禮讓行人的行為比台灣普遍很多，所以現在在網路上認真請教各位，大家真的會禮讓行人嗎？老實說，各位真的會讓行人優先？」文一出也掀起不少用路人熱烈討論，更將「無奈心聲」通通一吐為快，「我禮讓行人，結果被GX騎士飆三字經三寶」、「會讓，想要好的行車風氣要從自己改變」、「」、「停下來讓行人，後面就是一連串喇叭聲伺候」、「要形成社會風氣就要從自身做起，一定讓阿」、「不然就是你停下來等行人過，後車從你旁邊過還青你」、「上次看到一個右轉沒禮讓斑馬線的下個路口直接被警察攔下」、「台灣真的很少禮讓，有時候讓，路人反而一臉錯愕」、「台灣的車輛都會要求行人要跑步」。（編輯：潘毅）