全台最難停的停車場在哪？眾狂指「3處」：繞到天旋地轉

▲有網友在 PTT 討論「最瞎的停車場車道設計」，結果意外引來台人曝光最難停的停車道。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

一般來說，大賣場內都設有停車場，為了方便裝載戰利品，許多民眾到賣場採購時都會開車。然而，有網友就在 PTT 開啟「最瞎的停車場車道設計」的話題，結果意外引來台人曝光最難停的停車道，其中「西門家樂福」、「中和迪卡儂」與「南港 Citylink 」皆被點名。





原 PO 在 PTT car 板中表示，桃園平鎮家樂福新開幕沒多久時，在通往賣場停車場的坡道牆壁上卻滿是傷痕，他認為應該是很多車主都沒抓好距離，主因也可能是車道設計不友善，「車道是螺旋型，且左右各一個車道，上坡與下坡都有機會會車，只要距離沒抓好，不是撞車就是撞牆」，他並好奇詢問大家「大大們有看過其他更瞎的車道設計嗎？」



▲網友在 PTT 討論台灣停車道設計。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻掀起討論，許多人紛紛留言「我認為是中和迪卡儂，開到上面沒位子得開下去，我記得蘆洲店也很窄」、「南港 citylink 繞到吐」、「西門附近桂林路家樂褔根本練技術」、「中和迪卡儂一票，車道又窄又彎」、「首推桂林家樂福，上坡陡到看不到路面，要依屋頂或天際線判斷路線」、「中和迪卡儂，繞到天旋地轉」、「南港 CITYLINK！考上駕照應去那邊練練，驗證拿照是否為假貨」。





另還有網友直指「樹林秀泰也是繞到會暈」、「中和大潤發也是繞到以為鬼打牆」、「逢甲福星只能一台上下勒，連會車都不行」、「蘆洲家樂福！真的是技術考驗..,」「內湖特力屋地下室，車道很小了還設黃色分隔柱」、「一堆北市公有停車場彎道不吃線不可能過去，不是磨底盤尻下巴就是吃肚子，有時要排隊進出根本進退兩難」。（編輯：許苡晴）



