郵局、超商領三倍券今開跑！「這些事」必注意：小心白忙

▲全台郵局今（ 15 ）日起開放民眾領取振興三倍券，不過由於適逢周三，僅開放身分證末碼「單號」者購買，民眾可利用振興三倍券官網電子地圖查詢各地郵局票券存量，避免白跑一趟。（圖／中華郵政）

因應新冠肺炎疫情，行政院推出「振興三倍券」，今（ 15 ）日正式上路，民眾可用 1000 元直接到郵局購買實體三倍券，也可開始至超商領取之前預購的三倍券。而在購買、領取三倍券之前，有幾件事提醒您務必要注意，否則排隊排到天荒地老也領無三倍券。

郵局直接購買三倍券





開放購買時間





7/15 至 12/31，早上 8 點 30 分起。





攜帶物品





健保卡、每人1000 元





分流購買





身分證尾數單號（每周一、三、五、六買）





身分證尾數雙號（每周二、四、六買）





18 與 25 日（周六）全日營業，民眾可至郵局辦理三倍券領取業務。另外，每人最多只能領 5 份，若是幫別人代領，記得要帶身分證，方便郵局登記。





預約辦理





民眾可於郵局官網「振興三倍券專區」預約三倍券，7/20 後再到郵局辦理。另也可撥打 0800-700-199 專人協助預約。





郵局地圖





與查詢口罩存量的口罩藥局地圖雷同，此次行政院規劃「全國郵局振興三倍券即時存量地圖」，在三倍券官網上，民眾出門前，可以先上網查詢，看看附近的郵局是否還有存量，將會顯示每間郵局的存量，叫號、發放號碼的狀況，每個小時都會更新。





超商領取三倍券





開放領取地時間





第一批





預購時間：7 月 1 日至 7 月 7 日





領取時間：7 月 15 日至 7 月 31 日





第二批





預購時間：7 月 8 日至 7 月 12 日





領取時間：7 月 22 日至 7 月 31 日





第三批





預購時間：8 月 1 日至 8 月 7 日





領取時間：8 月 15 日至 8 月 31 日





攜帶證件





健保卡。





領取地點





必須回原預購之超商領取。（領取地點包括：7-11、全家、OK、萊爾富，以及全聯、美廉社、康是美與屈臣氏）





領取步驟





收到簡訊通知或網站查詢取貨序號，接著至超商機台輸入取貨序號並列印小白單，最後再拿健保卡到櫃台領取。（編輯：許苡晴）



