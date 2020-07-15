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郵局、超商領三倍券今開跑！「這些事」必注意：小心白忙

編輯中心/綜合報導-2020-07-15 07:29:55
▲全台郵局今（ 15 ）日起開放民眾領取振興三倍券，不過由於適逢周三，僅開放身分證末碼「單號」者購買，民眾可利用振興三倍券官網電子地圖查詢各地郵局票券存量，避免白跑一趟。（圖／中華郵政）
因應新冠肺炎疫情，行政院推出「振興三倍券」，今（ 15 ）日正式上路，民眾可用 1000 元直接到郵局購買實體三倍券，也可開始至超商領取之前預購的三倍券。而在購買、領取三倍券之前，有幾件事提醒您務必要注意，否則排隊排到天荒地老也領無三倍券。

郵局直接購買三倍券

開放購買時間

7/15 至 12/31，早上 8 點 30 分起。

攜帶物品

健保卡、每人1000 元

分流購買

身分證尾數單號（每周一、三、五、六買）

身分證尾數雙號（每周二、四、六買）

18 與 25 日（周六）全日營業，民眾可至郵局辦理三倍券領取業務。另外，每人最多只能領 5 份，若是幫別人代領，記得要帶身分證，方便郵局登記。

預約辦理

民眾可於郵局官網「振興三倍券專區」預約三倍券，7/20 後再到郵局辦理。另也可撥打 0800-700-199 專人協助預約。

郵局地圖

與查詢口罩存量的口罩藥局地圖雷同，此次行政院規劃「全國郵局振興三倍券即時存量地圖」，在三倍券官網上，民眾出門前，可以先上網查詢，看看附近的郵局是否還有存量，將會顯示每間郵局的存量，叫號、發放號碼的狀況，每個小時都會更新。

超商領取三倍券

開放領取地時間

第一批

預購時間：7 月 1 日至 7 月 7 日

領取時間：7 月 15 日至 7 月 31 日

第二批

預購時間：7 月 8 日至 7 月 12 日

領取時間：7 月 22 日至 7 月 31 日

第三批

預購時間：8 月 1 日至 8 月 7 日

領取時間：8 月 15 日至 8 月 31 日

攜帶證件

健保卡。

領取地點

必須回原預購之超商領取。（領取地點包括：7-11、全家、OK、萊爾富，以及全聯、美廉社、康是美與屈臣氏）

領取步驟

收到簡訊通知或網站查詢取貨序號，接著至超商機台輸入取貨序號並列印小白單，最後再拿健保卡到櫃台領取。（編輯：許苡晴）

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