郵局、超商領三倍券今開跑！「這些事」必注意：小心白忙

郵局直接購買三倍券
開放購買時間
7/15 至 12/31，早上 8 點 30 分起。
攜帶物品
健保卡、每人1000 元
分流購買
身分證尾數單號（每周一、三、五、六買）
身分證尾數雙號（每周二、四、六買）
18 與 25 日（周六）全日營業，民眾可至郵局辦理三倍券領取業務。另外，每人最多只能領 5 份，若是幫別人代領，記得要帶身分證，方便郵局登記。
預約辦理
民眾可於郵局官網「振興三倍券專區」預約三倍券，7/20 後再到郵局辦理。另也可撥打 0800-700-199 專人協助預約。
郵局地圖
與查詢口罩存量的口罩藥局地圖雷同，此次行政院規劃「全國郵局振興三倍券即時存量地圖」，在三倍券官網上，民眾出門前，可以先上網查詢，看看附近的郵局是否還有存量，將會顯示每間郵局的存量，叫號、發放號碼的狀況，每個小時都會更新。
超商領取三倍券
開放領取地時間
第一批
預購時間：7 月 1 日至 7 月 7 日
領取時間：7 月 15 日至 7 月 31 日
第二批
預購時間：7 月 8 日至 7 月 12 日
領取時間：7 月 22 日至 7 月 31 日
第三批
預購時間：8 月 1 日至 8 月 7 日
領取時間：8 月 15 日至 8 月 31 日
攜帶證件
健保卡。
領取地點
必須回原預購之超商領取。（領取地點包括：7-11、全家、OK、萊爾富，以及全聯、美廉社、康是美與屈臣氏）
領取步驟
收到簡訊通知或網站查詢取貨序號，接著至超商機台輸入取貨序號並列印小白單，最後再拿健保卡到櫃台領取。（編輯：許苡晴）