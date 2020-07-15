新經濟當道？謝金河嘆「大洗牌時代」來臨：全球將回不去

Shopify 、Square 等新興數位服務企業，更是各個市值宛如坐火箭一樣飛天。

▲謝金河發文全文。（圖／翻攝自謝金河臉書）

新冠肺炎疫情持續衝擊全球經濟，美國各州解封後新增病例再度暴衝，恢復經濟活動與控制疫情傳播成為兩難。許多企業更是早已撐不下去，紛紛宣布倒閉。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，「台灣經濟回不去，全世界的經濟都沒辦法回到從前，這是大家必須面對的大洗牌年代」！謝金河昨（14）晚在臉書以「新的幹掉舊的！大洗牌的年代」為題發文，並舉出多個不同領域的實例做驗證。首先是半導體產業， Nvidia 超車 Intel 成為全球最大 IC 設計公司。 Intel 幾十年來一直都是半導體產業的老大，如今被後輩追過，謝金河形容是「令人驚嘆」。另外台積電愈飛愈高，目前市值已達到 3,478.3 億美元，超過韓國三星的 2,987 億美元。而在線上串流服務方面， Netflix 也輕鬆打敗老牌的 Disney 。而在汽車產業方面， Tesla 的市值也已經打敗 Toyota 。另外像是謝金河強調，這波新冠肺炎疫情加劇數位轉型，新經濟當道，新興企業打敗老牌龍頭企業的故事在各領域不斷發生，「新經濟不斷向前奔馳，新的打敗舊的，這是不可逆的趨勢！」（編輯：倪浩軒）