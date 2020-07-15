三倍券大當機！他問「最該負責的人是誰？」　答案一面倒

▲疑似因民眾領取三倍券太踴躍，系統一度異常當機，暫停服務。（圖／翻攝自全家 MyFamiPort 系統截圖）

▲網友詢問大家，三倍券系統當機，誰要負責？引發熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

對於三倍券系統大當機，經濟部指出，上午 10 點，因系統後台觀察出現大量交易湧入，且有部分交易開始有逾時未能交易成功現象，所以啟動流量管制機制，暫停三倍券系統服務，進行查檢，並同步進行流量導流作業，期間陸續恢復服務，至10點半後已經全面恢復服務。

行政院推出的振興三倍券今（ 15 ）日正式上路，民眾可以至指定地點領取預購的振興三倍券，也可至郵局直接購買紙本。但疑似因為民眾領取太踴躍，郵局和超商的連線系統都一度傳出當機，讓領取作業不得不中斷。對此，有網友不禁抱怨，三倍券發放第一天就當機，「誰要為這件事負責道歉？」結果多數人都認為是政務委員唐鳳。三倍券系統大當機引發民眾抱怨，有網友就在 PTT 發文詢問，「才第一天就當機，一萬多間超商結果也不能領，誰要為這件事負責道歉？」原 PO 並自行列出 3 個選項，分別是蘇貞昌、唐鳳、陳時中。多數網友認為政務委員唐鳳最該負責，紛紛留言回覆說，「唐鳳等等就來推爆了」、「唐鳳不敢出來玩了」、「唯唐鳳是問」。更有網友找出三倍券規劃時的舊新聞，當時行政院長蘇貞昌在記者會上表示，三倍券的相關施行方案若有任何破綻，「唯唐鳳是問」，還聲稱已對唐鳳下了「軍令狀」。有網友就說，「請問今天早上超商這個狀況，唐鳳委員的軍令狀上面有寫怎麼處置嗎？」（編輯：倪浩軒）