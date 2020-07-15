三倍券郵局開賣首日「等不到人」　向里長求援

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振興三倍券紙本，全台郵局都能領取，不過部分郵局未出現大排長龍預期現象，台中市南區國光里辦公處今(15)日上午接獲國光路郵局電話「求援」，希望里長陳雅惠協助通知民眾趕快來領取。國光里長陳雅惠表示，三倍券15日正式上路，為鼓勵民眾分散領券，經濟部推出優惠方案，18日之後才到通路領紙本券的「晚鳥」，可在31日參加抽獎，並透過媒體強力放送，許多里民擔心一早會大排長龍，選擇觀望，南區國光路郵局出現沒什麼人領的現象。陳雅惠指出，國光路郵局15日上午10點30分左右來電表示，由於媒體不斷報導，呼籲民眾不要擠在第1天領取三倍券，15日上午發過一批之後，只出現零星領取，郵局憂心民眾全部擠在後面時段，恐造成民眾更多不便，希望里長幫忙通知里民趕快來領取。民眾紀連生說，他本來預計17日才要去郵局領，突然接到國光里長陳雅惠的通知後，他即到國光路與南門路口的國光路郵局，根本不用排隊，領取流程順利，前後不到1分鐘時間，就領到三倍券實體紙本，包括500元的有4張、200元的有5張，實在很方便。另外，市議員邱素貞服務處3位同仁選擇在便利商店預購、領取，助理黃曉琪今天上午去南區忠孝路萊爾富，發現沒有人在排隊領取，至於全家還有7-11，約排了10多人在領券。黃曉琪說，她接到全家便利商店群組通知，如不急著領，可自行避開15日領取首日。