影／六輕塑化煉二廠爆炸起火　鄉長呼籲民眾要戴口罩

▲消防局長林文山（左3）帶隊前往搶救中。（圖／雲林縣消防局提供）

﹔

▲濃煙衝天附近鄉鎮的四湖鄉都看得到。（圖／雲林縣消防局提供）

▲六輕出動廠區消防隊11車53人外，縣消防局共出動12車23人。（圖／雲林縣消防局提供）

▲現場燃燒物質為重油及氫氣，燃燒影響面積約有2千平方公尺。（圖／雲林縣消防局提供）

▲空拍機鳥瞰廠區燃燒情況，不時竄出強烈火苗及濃煙。（圖／雲林縣消防局提供）

雲林縣麥寮台塑六輕廠區煉製二廠今（15）日驚傳火警，濃煙衝天，連附近鄉鎮的四湖鄉都看得到，雲林縣消防局表示，初步判定現場燃燒物質為重油及氫氣，燃燒影響面積約有2千平方公尺；麥寮鄉長蔡長昆呼籲民眾要趕快戴起口罩。雲林縣消防局表示，報案人指稱聽到六輕有爆炸聲，有黑煙衝天縣消防局隨即派出第三大隊、麥寮分隊、北五分隊人車前往現場，計消防車輛12輛、消防人員23名，雲林縣消防局長林文山率領災害幕僚人員前往現場指揮。麥寮六輕指出，台塑石化(股)公司麥寮一廠(煉製二廠)在今天發生第二套重油加氫脫硫單元因胺液吸收區異常、發生火災，過程中有冒黑煙，塑化消防隊獲報後已立即前往事故現場進行控，沒有人員受傷，目前已洩壓緊急停車，並啟動緊急應變機制處理，詳細發生原因由相關部門調查中。台塑六輕麥寮管理部則指出，麥寮廠區塑化公司煉製二廠發生第2套加氫脫硫單元異常，過程中有冒黑煙，廠區塑化消防隊獲報後已立即前往事故現場進行控制，無人員傷亡，敬請鄉親安心。據附近目擊民眾表示，早上9點多聽到巨大爆炸聲，整個屋子晃動了一下，隨即發現麥寮台塑六輕廠區內冒出黑煙，竄出強烈火苗及濃煙。由於大火冒出濃煙，可能對人體造成傷害，蔡長昆立即呼籲附近民眾，無論如可先趕快戴起口罩，火勢直到12時19分獲得控制，12時33分廠區塑化消防隊以大流量砲塔架設完成，以1萬GPM大出水攻擊火勢中。