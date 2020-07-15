快訊／國際疫情再起　陳時中：香港、澳洲風險分級再提高

中央流行疫情指揮中心今(15)日表示，國內無新增確定病例，截至目前累計78,897例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含77,948例排除)，其中451例確診，分別為360例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡、440人解除隔離、4人住院隔離中。
指揮中心監測資料顯示，全球累計13,294,181例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國3,490,308例、巴西1,926,824例、印度906,752例、俄羅斯739,947例及秘魯333,867例為多；病例中578,215例死亡，以美國138,383例、巴西74,133例、英國44,968例、墨西哥35,491例及義大利34,984例為多。
指揮中心指出，針對開放短期商務人士入境可有條件申請縮短居家檢疫時間之國家/地區，經評估近2週國際疫情趨勢，本次將緬甸新增為低感染風險國家；香港、澳洲由低感染風險國家/地區調整為中低感染風險國家/地區。最新國家/地區名單如下：
1.低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、緬甸。2.中低感染風險國家/地區：韓國、日本、馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡、香港、澳洲。
另外指揮中心也表示，針對民眾於口罩實名制2.0/3.0線上預購並完成繳費後，卻逾期未領取口罩的補領作業，經邀集各超商通路及關貿公司商討結論後，將以簡訊通知民眾至原指定通路及門市補領為原則；如遇原門市有關轉店情形時，民眾則可循原訂購通路(eMask、健保APP及Kiosk)重新選擇門市補領口罩。
指揮中心進一步說明，為落實防疫措施簡化補領程序，本次補領口罩需支付超商等通路的處理費7.35元將由政府負擔，但本次補領民眾若仍逾期未領，該次處理費及簡訊等相關費用則由民眾自行負擔。此外，本項服務條款也將增加如預購口罩已付款而逾期未領的相關補領規定與程序相關說明。
指揮中心指出，由於口罩補領需進行eMask、健保APP及通路商事務機(kiosk)增修系統及封裝測試等相關工作，同時亦需配合修改超商/市與藥妝店之口罩領取流程及相關門市人員教育訓練，相關預備作業至少需30個工作天。為使補領程序順利，第1期至13期民眾補領口罩將併於第15期的預購期程辦理；自第14期起補領併於次2期(即第16期，各期以此類推)的預購期程辦理，並以補領1次為原則。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。