臺東縣推智慧社福新時代　「親安御守」守護長輩安全健康

▲臺東縣長饒慶鈴(右三)升級大武鄉、關山鎮與東河鄉為智慧社區，將利用臺東親安御守的定位技術獲知使用者位置，讓異地家人與肩負照顧責任的親屬，可遠端即時掌握長輩的健康與安全。(圖/臺東縣政府提供)

▲耀群科技副總王筠琪(右)率智慧時尚總經理張育銓(中)向臺東縣長饒慶鈴(左)介紹安親御守輕巧且可持續12個月免充電的特色。(圖/臺東縣政府提供)

▲關山鎮長戴文達感謝臺東縣長饒慶鈴爭取經濟部智慧城鄉計畫，在關山留下數位建設，並呼籲鄉親把握七月底前免費申辦「臺東親安御守」的福利。(圖/臺東縣政府提供)

▲關山鎮許多長輩都已經隨身佩帶具護身符概念、可收納健保卡的臺東親安御守，紛紛表示家人只要看line就能掌握自己在哪邊，非常方便與即時。(圖/臺東縣政府提供)

臺東縣政府7/14於社會處一樓大會議室辦理「臺東親安御守智慧樂齡守護記者會」，臺東縣縣長饒慶鈴、臺東鄉鎮市首長、臺東縣議員等均出席記者會，現場並有東河鄉興昌、大武鄉大武、關山鎮里壠的三個社區照顧關懷據點長輩共同參加，共同見證臺東縣引進智能科技，守護高齡長輩這歷史性的一刻。饒慶鈴縣長向媒體表示，邁入智慧社福新時代，感謝經濟部工業局智慧城鄉生活應用計畫經費補助，以及廠商回應需求，催生本縣「親安御守」，並啟動「臺東縣高齡智能守護計畫」，由自然地形、人口分布等因素，選出關山鎮、東河鄉與大武鄉三鄉鎮成為示範場域，讓IOT智能科技深入偏鄉，守護臺東縣獨居、特殊境遇或列冊關懷對象及一般長輩，藉由長輩提配戴智慧裝置，利用定位技術讓守護者獲知使用者位置，讓鄉鎮村里及社福單位、異地家人與肩負照顧的親屬，可遠端即時掌握長者的健康及安全，全面升級三個鄉鎮為「智慧社區」。社會處陳淑蘭處長說明，本次「臺東縣高齡智能守護計畫」在三鄉鎮建立示範場域，以三鄉鎮長輩為服務對象，尤以各社區照顧關懷據點、文化健康站長輩為參與重點，同時也在重要路口、村里長辦公室、學校、寺廟與教會等公共場所佈建智慧化感測接收器，藉由長者配戴智慧裝置及定位技術，讓家人以Line獲知使用者位置，建構鄉鎮老幼樂融的安心社區，讓銀髮長輩能自由在社區活動，更重要的是，可以藉由本計畫獲知長輩在各種社區照顧模式的參與程度、使用頻率，以及公共空間使用情形，以及個人健康、移動等各種動態變化狀況，蒐集數據資料，作為未來社會福利政策制訂及推動的基礎，後續也希望在三鄉鎮示範場域推動有一定成果後，在取得足夠資源支持下，研議將服務擴散至全縣各社區照顧關懷據點，讓未來社福政策的推動更為精確，更符合長輩需要。本次負責建社區智慧安全網的耀群科技股份有限公司業務副總王筠琪表示，本次耀群科技攜手智慧時尚股份有限公司，透過獨家專業技術「Wi-SUN」，克服偏鄉佈建物聯網不易的問題。同時臺東親安御守有低耗電優勢，可12個月持續使用免充電，且僅25公克，與其他裝置相較幾乎感覺不到重量，甚至還有一鍵SOS功能，如果有長輩在農田作業不慎摔倒，只要在感測範圍內，按下按鍵可發出求救信號，手機沒電也能求助，有效守護獨自活動長輩的安全，當離開設定的守護範圍時，也能第一時間通報守護者尋人。另本計畫為守護偏鄉長者健康，另外提供「智慧健康量測站」及「行動照護包」，讓長者可量測血壓、血氧、額溫，將數據傳回雲端，掌握長者健康變化情形，讓長者得到加倍的守護。協力廠商智慧時尚股份有限公司張育銓總經理說明，Wi-SUN技術涵蓋遠距離通訊，具備低功耗、可互通、容易布建、Mesh網狀網路等特性，被廣泛應用在智慧電表及家庭智慧能源管理（HEMS）控制器等通訊裝置。大部分的藍芽感測器可以不再需要網路對接設備即可安裝使用，相當適合臺東郊區偏鄉的場域。讓智慧守護服務不限於都會，亦能深入偏鄉，亦不限於住宅，而能自住宅向外延伸至社區、村落，從而打造讓高齡長者及親屬安心的友善樂融安全社區。協力廠商智慧時尚股份有限公司表示，智慧城鄉計畫不只是資通訊科技應用，更結合社福人文關懷，截至七月底前「免費」提供三鄉鎮共1,000個名額，自即日起至7月31日止，凡設籍於關山鎮、大武鄉及東河鄉的長者申辦親安御守，可免費享有服務至109年12月31日，歡迎踴躍申辦。親安御守服務方案110年起每月收費為新臺幣150元整，與市場上同等級的定位服務相比，相當具有價格競爭力。同時為響應臺東社福推展，落實弱勢長者關懷，110年起凡設籍於三鄉鎮年滿65歲以上，並符合中低收入戶的長者皆可免費申辦使用。

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