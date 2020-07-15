為什麼兩歲以下小明才可來台？陳時中曝光真實原因

中央流行疫情指揮中心經考量國內疫情防控情形及量能、人道衡平性及各方意見後，在今(15)天宣布，自7月16日零時起，開放國人之2歲（含）以下持居留證的陸籍子女申請入境，入境後須依規定完成14天居家檢疫。
指揮中心表示，現階段防疫與人倫兼顧仍難以達到兩全其美，每項措施均可能無法讓所有人滿意，本次優先開放2歲以下（107年7月7日含以後出生的子女），持居留證的陸籍子女申請入境，後續將觀察實施情形及中國大陸疫情發展等，再進一步評估是否有調整空間。
為什麼這回標準訂在兩歲，陳時中記者會中面對媒體提問，一直沒有正面回應，會後經追問後才鬆口表示，陸委會的考量是因為兩歲以下的幼童，還沒有選定戶籍，陳時中還強調，因為這些兩歲以下的小明沒有選定戶籍，未來「有可能是我們的國人」。
另外針對陪同入境的人，陳時中也表示，陪同者不限於父母、爺爺奶奶，甚至是友人，只要具有「可入境台灣資格」，就可以申請陪同2歲以下陸籍子女入境。另外副指揮官陳宗彥表示，目前經統計小明（陸籍子女）大約有兩千多人，符合兩歲以下的大約有100多人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。