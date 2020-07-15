口罩補領最後一次機會！陳時中：處理費7.35元政府扛

中央流行疫情指揮中心今(15)日表示，針對民眾於口罩實名制2.0/3.0線上預購並完成繳費後，卻逾期未領取口罩的補領作業，經邀集各超商通路及關貿公司商討結論後，將以簡訊通知民眾至原指定通路及門市補領為原則；如遇原門市有關轉店情形時，民眾則可循原訂購通路(eMask、健保APP及Kiosk)重新選擇門市補領口罩。
指揮中心進一步說明，為落實防疫措施簡化補領程序，本次補領口罩需支付超商等通路的處理費7.35元將由政府負擔，但本次補領民眾若仍逾期未領，就不會在提供補領，指揮官陳時中提到，這次處理費用由政府負擔，會有催告讓民眾有一次補領機會，這部分由政府與超商等業者簽訂協議，過了這次補領機會後就解除契約了，如果解約後還要補領，相關倉儲、簡訊費用，將會高於民眾所繳的款項，所以一旦錯過這次補領機會，就不再受理、也不退費。
指揮中心指出，由於口罩補領需進行eMask、健保APP及通路商事務機(kiosk)增修系統及封裝測試等相關工作，同時亦需配合修改超商/市與藥妝店之口罩領取流程及相關門市人員教育訓練，相關預備作業至少需30個工作天。為使補領程序順利，第1期至13期民眾補領口罩將併於第15期的預購期程辦理；自第14期起補領併於次2期(即第16期，各期以此類推)的預購期程辦理，並以補領1次為原則。
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