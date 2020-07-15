冷氣壞掉！單親媽「無奈舉動」曝光　全場氣炸：房東太扯

▲看完這名誇張房東的言行後，不少網友為單親媽抱不平。（圖／翻攝爆怨公社）

近期天氣相當炎熱，不少人已經不能沒有冷氣。就有一位單親媽不巧在這時租屋處的冷氣壞掉，讓兩個孩子熱到難以入睡。沒想到當她向房東反應時，對方卻直接回嗆「沒錢」，不願意幫忙修理。最後她只好無奈的先在轎車上開著冷氣，哄睡兩個孩子後，在把他們抱回屋內。這一個「無奈舉動」曝光也掀起網友的怒火，大罵這位房東實在太誇張。一位單親媽媽在臉書《爆怨公社》分享租屋遭遇，今年1月才換到現在的住處，沒想到卻是惡夢的開端。先是在冬天時，熱水器因為年築巢壞了，房東一拖再拖就是不肯修，害母子3人冬天好長一段時間只能洗冷水澡，最後房東才不甘願地買了便宜二手貨換上。沒想到二手貨才剛換上，又出現各種問題，讓原PO只好先自掏腰包修理，師傅也好心幫忙，願意讓她賒帳。沒想到惡夢還沒結束，租屋處內的燈泡、馬桶蓋、冰箱、冷氣都接連出現問題，但房東都以「沒錢」為由，並回嗆「房子已經租給你了，東西有問題自己花錢修」，而且也不願讓原PO申請租屋補助。最後在這次冷氣壞掉後，忍無可忍的原PO決定提前退租，沒想到這名房東還不願意退押金。看完這名誇張房東的言行後，不少網友也氣炸痛罵，「通常不讓你申請補助是因為他不想繳稅吧，搬出來後去檢舉他逃漏稅」、「就是有些房東靠著有押金，這樣欺負人，洗衣機買了還是房東的跟壓金什麼關係」、「房東原來這麼好當」、「小朋友這樣很可憐，早點換環境」、「房東本該負責所有修繕」。（編輯：潘毅）