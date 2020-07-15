轉運站沒椅背怎麼坐？背包客曝「3貼心優點」：比國外好

一般來說轉運站作為旅客的中繼站，能提供舒適、安全的休息環境是不少人對於轉運站最基本的要求。不過最近就有人發現，台北市政府轉運站內提供的座椅，不但沒有椅背能夠讓人靠著，座位距離牆邊也有一段距離，沒辦法輕鬆靠在牆上，讓他忍不住好奇詢問「椅子為什麼要設計成這樣」，意外引起熱烈討論。

近日在臉書社團「爆系知識家」中，就有網友 Po 出一張在台北市政府轉運站拍下的照片，仔細觀察照片可以發現，這一排座椅僅以鐵把手分隔開來，而背部並沒有任何能夠倚靠的地方，就有網友點出這項設計背後的原因在於「給背包客的貼心設計，背著背包就能坐著休息，不會卡到椅背」。

▲原 Po 納悶轉運站椅背「被消失」的設計理念。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）

此外，也有留言舉例捷運為例「捷運也都這樣設計，我在猜，應該是搭乘交通工具的人有些人是背背包的，這樣方便背背包的人乘坐吧」、「這區域應該是提供暫歇，不是久坐的地方，所以在顧及整體規畫後，採用了沒有靠背的椅子」，另外也背包客分享不少國外的設計後表示「台灣算很好了你去國外看你會吐血」。

不過也有背包客點出其他優點「避免成為特定團體聚會場所」、「能防止有人霸佔座位，靠著椅背睡覺佔了別人空間」，而針對轉運站座椅這項設計，也有不少旅客就抱怨還是會看到有民眾「低頭玩手機不知道別人沒位子」、「太舒服一直被佔用，然後換成抱怨都沒位置坐」。（編輯：楊智傑）