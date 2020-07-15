郵局三倍券首日銷量破70萬份　身障、年長者可優先領券

中華郵政今（ 15 ）日起銷售振興三倍券，首日銷量達 70 萬 1,408 份，比原先預估的 60 萬份還多，針對有民眾抱怨，未能顧及年長者及身心障礙者需求，希望加開身障者友善場次，中華郵政回應，老弱婦孺或身障民眾可利用愛心櫃檯，優先用郵及領取三倍券，另外也會宣導一次領取 6 人份以上的民眾，多利用大宗預約服務，減少等候時間。根據中華郵政統計，今日銷售振興三倍券總量為 70 萬 1,408 份，較原先預估的 60 萬份多。雖然上午一度因中華電信網路頻寬不足，發生三倍券系統當機事件，經緊急修復後約 10 分鐘排除問題，內部也有離線狀況的因應方式，對民眾影響不大。但有輪椅族民眾抱怨，希望郵局能增加身障者友善場次，對此中華郵政回應，各地郵局門口裝設愛心鈴，並設置愛心櫃檯，由郵政員工或志工服務人員協助老弱婦孺或身障朋友，優先用郵及領取振興三倍券。此外，為協助社區、部落及獨居長者等，不便至郵局購買振興三倍券的民眾，中華郵政 7 月初即鼓勵外勤同仁，於投遞途中拜訪各地村（里）長、社區、部落民眾及大樓管理人員等，宣導各地郵局對於一次領取 6 人份以上三倍券的民眾，提供電話或臨櫃等大宗預約服務，減少民眾等候時間。