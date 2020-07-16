他拿三倍券買「1實用物」！小7店員狂阻止　網一看全讚翻

▲有網友表示，自己一早 9 點就到 7-11 機台列印小白單，領完直接前往櫃檯說要買一張「 4000 元的隨取卡」，結果店員一聽到後拚死阻止他，但他仍堅持買了。（圖／翻攝自統一超商官網）

行政院推出的「振興三倍券」昨（ 15 ）日正式上路，民眾可用 1000 元直接到郵局購買實體三倍券，也可開始至超商領取之前預購的三倍券。而近日有網友就在 PTT 表示，自己到小 7 領三倍券，領到後直接到櫃台買了「 1 實用物」，結果店員見狀急忙勸阻，但他仍堅持己見買下去，讓其他網友看後紛紛大讚。

一名網友在 PTT 八卦板詢問大家「多少人打算領三倍券後『馬上花光』？」他表示「蘇揆不是說要振興經濟嗎？既然如此，把錢花光就表示支持這個庶民政策。」並好奇「多少人是已經把錢花光了？聽說早上排隊要 1 小時，下午的話，領錢不用 1 分鐘，有人要分享嗎？」

▲有網友分享，自己一領到三倍券就花光光，直接拿去買 7-11「 4000 元的隨取卡」。（圖／翻攝自PTT）

▲統一超商推出 3000 振興券換取 4000 隨取卡的活動。（圖／翻攝統一超商官網）

對此，知名旅日達人「王桑」坦言自己就是其中之一，並透露自己一早 9 點就到 7-11 機台列印小白單，領完直接前往櫃檯說要買一張「 4000 元的隨取卡」，結果店員一聽到拚死阻止他，直說「實體券有很多商品可以兩倍用，這個才多 1000 不好啦！」他則是回應「啊我就先看了 DM，上面兩倍商品沒有我要的。」認為「 3000 變 4000 又可以小額慢慢用，年底前一定用的完。」

而網友見狀後隨即議論紛紛「隨取卡不錯耶！花 1 千可以買 4 千」、「 7-11 2 倍商品都給肥宅用的，全都甜點冰品跟零食」、「店員說比較好的果然都不好」、「一個月要花 666，好猶豫哦！真心覺得這個不錯」、「好的東西就不用推銷就有人自己去買了」。（編輯：許苡晴）