婦為哄孩霸佔機台！「6字言論」惹怒排隊男：真的超自私

▲婦人憤怒向對方表示「你教育才失敗」。（圖／翻攝自臉書社團 《爆怨公社》）

許多小孩喜愛玩投幣式遊戲機台，不少父母也都會讓小孩玩個一、兩次就離開。不過有名男網友日前帶著女兒排隊等待，但前面一位家長並沒有投幣啟動機台，卻讓小孩坐在上頭長達 5 分鐘，於是男網友詢問對方還需要多久，怎知對方竟反嗆，「我怎麼知道？」讓男網友傻眼，憤而向對方理論「連 20 元都出不起就不要佔用機器」。男網友在臉書社團《爆怨公社》描述當時情形，一開始禮貌開口詢問「不好意思，我在後面等5分鐘了，我們可以商量一下嗎？我投 20 元讓你女兒玩一次，玩好換我女兒，之後你們要坐多久都沒關係」說完爸爸點頭，但這位媽媽卻說「沒看我在哄她起來嗎？」原 PO 詢問那還要等多久，她竟回應「我怎麼知道多久？」。原 PO 無奈回覆，已經哄了 5 分鐘，一直拜託小孩起來會沒結果，應該要跟她溝通，真的不能就直接抱起來，她卻回嗆「直接抱她會哭，我不想要這樣，可以不要這麼自私嗎？」他不甘示弱表地表明應是對方才自私，教小孩並不是如此，對方竟 6 字怒回「你教育才失敗」，這讓排隊的男子再也忍不住爆氣直呼，「你教育才失敗吧？ 如果真的連 20 元都出不起就不要佔用機器」。最後排隊的男子表示，「站在家長角度，今天角色互換，我會盡快告訴小孩要讓坐，我不敢說我教小孩很厲害，但基本的禮讓及尊重別人我都會教，用溝通的方式小孩都懂，而不是一眛的求小孩。」而他也提到，最終這位婦人還是將小孩抱起，結果沒哭。此篇貼文一出引發網友熱議，「 霸佔說別人自私，真好意思」、「 如果有人當然讓給別人，不是在那邊霸佔吧！還好意思說別人！」、「這媽媽很有事，不起來拜託你自己買一台回家愛怎麼玩就怎麼玩」、「 難怪現在小孩同理心極度缺乏，都這種教出來的」、「想要愛的教育結果失敗，最後還不是抱起來了哈哈」、「 要是我也會跟你一樣的作法」。（編輯：郭佩蓉）