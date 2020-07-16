為何醫師台語都超好？知情人點破「背後原因」：真的必學

▲男網友好奇為何年輕醫師台語流利。（圖／翻攝自 PTT ）

現今許多年輕人對於台語十分陌生，除了有些人因生活中用不上，有些人因從小生活環境影響，甚至不會說也聽不懂！就有網友發文詢問，到醫院裡看到年輕醫師能以很流利的台語和長輩溝通，讓他不禁好奇問道「現在醫學院是有在教台語嗎？」。網友在 PTT 八卦版上以「醫生的台語是不是都很好」為題，表示他到醫院裡看到醫生能很流利的跟阿公阿嬤用台語溝通，而且醫生看起來很年輕，因此他才好奇詢問「現在醫學院是有在教台語嗎？台語救星是不是靠醫學院了？」。對此，網友們也紛紛留言「台灣人會講台語很奇怪嗎？又不是每個都外省人」、「醫生 95 %都是本省人啊，我上國小才開始學講中文，台語本來就我母語」、「啊就工作就會用到啊！加上醫生本省人居多」；但也有知情網友點出原因「有阿，醫用台語」、「醫牙都有門課叫，醫用台語」、「醫學系課程其實比你想像多元實用」、「很多醫生都要特別去學，還有很多新南向語言，越來越多新移民看診」、「之前遇到家醫科，越南話超流利，外面新移民都排隊」。事實上，因為高齡化社會的到來，許多長輩們大多只會用台語溝通，而各大學醫學系也真有門「醫用台語」課程，讓醫學系的學生們能夠活用台語，學習如何熟悉用台語表達醫療詞彙，以及學習使用台語的問診溝通技巧等。（編輯：郭佩蓉）