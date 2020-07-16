用書法寫出繽紛生命　重慶國中周沛辰勇奪2020總統教育獎

▲重慶國中的周沛辰（右）因出身清寒家庭，靠著書法作品拿下國內外各項大獎，改善家中經濟狀況。（圖／記者宋原彰攝，2020.07.16）

新北市府今(16)日舉辦總統教育獎暨擁夢飛翔勇者溫馨午宴，市長侯友宜親自為總統教育獎初審或複審學生鼓勵並合照；其中重慶國中的周沛辰因出身清寒家庭，靠著書法作品拿下國內外各項大獎，改善家中經濟狀況，未來更發願當名書法老師、幫助清寒學生學習一技之長。新北重慶國中九年級周沛辰因為父親罹患心臟病、母親的僵直性脊椎炎病變，家庭長期沒有穩定收入，僅能在家做代工賺取微薄金錢，她在國小二年級、藉由老師推薦，參加學校開辦的親子書法社，逐漸培養出對書法的興趣，經過長時間練習，如今成績斐然，已陸續參加60場以上的國際書法賽事，作品曾在東京、大阪、上海、巴黎等地公開展出。周沛辰一面協助父母處理家務、照料弟妹生活起居及指導課業，一面自我督促，培養書法專長同時顧及學業，在校成績名列前茅，讓她的父母親時常為她感到驕傲；家中也因為書法計件的收入，經濟壓力減緩不少﹔今日在午宴上，她特別致贈書法作品「友民宜市」給侯友宜，讓侯印象特別深刻。取之於社會，回饋於社會！周沛辰不但連續四年發起義寫捐贈愛心春聯給家扶中心，未來更期許自己能成為一名書法老師，能夠教清寒學生學習一技之長改變家庭環境，她常以自身例子去鼓勵更多身處逆境的人，「只要努力提昇自己的能力，就能成為社會上有用的人。」