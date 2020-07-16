誰是你的冤家剋星？塔羅專家神解析　12生肖「相衝對象」

▲知名塔羅牌老師艾菲爾。（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）

有句俗話說：「不是冤家不聚頭」，有的人似乎打從一出生就是你的剋星，天生和你不對盤，但你卻拿他一點辦法也沒有。知名塔羅牌老師艾菲爾分享， 12生肖天生跟誰不對盤，哪一個星座各欠誰的債，一次讓你看清楚！老鼠總是摸不清小馬到底為何生氣，當老鼠還在思考這個問題時，下一秒小馬的脾氣又消失得無影無蹤了。小羊說話快人快語，總是有話直說，讓內心脆弱的老鼠心裡常常因此受了傷。小牛固執已見，而小羊也不遑多讓，如果硬要對方妥協，小牛可能要使出吃奶的力氣，卻還不一定能成功扳回一城。小馬慣性的口是心非，常常讓小牛處在個不踏實的情境，如此一來，小牛心中的不安全感只會持續上升。猴子很喜歡和伴侶膩在一起，這對老虎而言這是個恐怖的網，等到老虎想逃離時才發現，自己已經被套住了。你們彼此間常為了小事吵嘴丶互不相讓，因為在你們的眼裡自己才是最有道理的那一方。小雞不喜歡凡事都依著規矩走，他們傾向於想到哪做到哪，這看在喜歡事前規劃的兔兔眼裡簡直不可思議，也不能認同。龍討厭華而不實的感覺，而且他們也不會替兔兔保留面子，常常讓兔兔覺得自己不受尊重。龍常在團體中表現得很活躍，但狗狗冷不防的就會說出一句讓人無法反擊的吐槽，常讓龍覺得尷尬、下不了台階。龍一句無心的話，都會讓兔兔耿耿於懷，而兔兔也不是好惹的，會開始反擊，讓龍成為眾矢之的。彼此有時相處總覺特別不對盤，彼此不認輸，非要爭個你死我活，容易導致兩敗俱傷的局面。老虎天生俱有領導能力，有時難免會比較大男人丶大女人，當蛇遇到這種情形時，會非常的不服軟，兩人常常硬碰硬。老鼠常不按牌理出牌，這讓不喜歡變通的小馬不知該如何應付，因為老鼠的善變讓小馬不知道哪句話才是認真的。小馬有時會投機取巧，不過一旦碰上小牛，就像孫悟空遇到如來佛，難逃對方的手掌心。兩個人都屬於掌控欲強烈，小羊覺得小牛老愛左右他的意見，久而久之，小羊會深深厭惡小牛的強勢。老鼠相處起來很豪氣，小羊希望老鼠可以再多把注意力放在自己的身上，但可惜最後總是失望。老虎自以為的付出，有時會讓猴子感到壓力，其實不是猴子不領情，而是他們想喘口氣，但旁人也跟著一起指責猴子。猴子喜歡四海之內皆朋友的感覺，遇到了神秘的小豬，會讓猴子想一探究竟，但最後反而碰了對方的軟釘子。你們彼此都很敏感，又神經質，一有個風吹草動，不是你懷疑我，就是我懷疑你，彼此猜忌。小狗做事常會搖擺不定，而當小雞已經執行時，小狗又會出現另一套做法，這會讓小雞感到很困擾。龍擅長給小狗灌迷湯，說的舌粲蓮花，想要佔小狗便宜，不過善良又容易心軟的小狗通常真的會買單。小雞用錢很謹慎，他們最喜歡被人請客了，所以大方的狗狗常讓小雞逮到好機會。蛇很博愛，但遇到佔有欲超強的小豬，往往會感到十分難受，偏偏蛇又是個你越管他就離你越遠的生肖。猴子圓滑，走到哪都吃得很開，就算小豬被他們佔了便宜，也會像啞吧吃黃連一般，有苦說不出，自認倒楣。不過，參考之餘，最重要的還是要與人和平相處，凡事以和為貴，才能和氣生財！（編輯：郭佩蓉）