快訊／又一確診！女子從菲律賓返台後中鏢

中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增1例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例(案452)，為30多歲女性，今(2020)年1月下旬至菲律賓工作，7月14日獨自返國。
指揮中心表示，個案返國前曾於6月30日接受公司安排之武漢肺炎採檢，檢驗結果為陰性，7月14日下午出現嗅覺異常情形，同日晚間入境時主動告知有疑似症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，經檢驗於今日確診，目前收治住院隔離。
指揮中心指出，衛生單位已掌握個案接觸者共12人，其中1人為同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象，11人為同班機機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。
指揮中心統計，國內截至目前累計79,065例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含78,100例排除)，其中452例確診，分別為361例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。