兩歲「小明」沒人來！今增1菲律賓境外移入

中央流行疫情指揮中心今(16)日傳來壞消息，打破昨日的零確診，今日公布國內新增1例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例(案452)，是一名30多歲的女性，今(2020)年1月下旬到菲律賓工作，7月14日獨自返國。
指揮中心發言人莊人祥表示，個案在7月14日下午於菲律賓當地有出現嗅覺異常情形，表示自己當時聞不到汽油味，同日晚間入境時就主動告知有疑似症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，經檢驗於今日確診，目前收治住院隔離，累計目前國內仍有5人住院隔離治療中。
指揮中心指出，這名個案全程都有戴口罩且沒有同行者，衛生單位已掌握個案接觸者共12人，其中1人為同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象，其餘11人為同班機機組員，因為全程有適當防護，列為自主健康管理對象。
另外莊人祥還提到，這名個案返國前，曾在6月30日接受公司安排的新冠肺炎抗體採檢，檢驗結果為陰性，莊人祥也強調，不管什麼時候驗是陰性，僅代表是近期檢驗抗體結果，不保證未來接觸感染者不會被感染，這名個案在6月30日檢驗抗體是陰性，也有可能那時候就被感染了，只是當時體內沒有產生抗體。
針對前一日指揮中心宣佈，開放兩歲以下持有我國居留證的陸籍子女來台一事，莊人祥表示，截至今天中午沒有「小明」入境。相關符合資格的陸籍子女，需要跟移民署提出登記，因為過去這類專案居留雖然持有證件，但是過去政府措施都被暫緩入境，所以現在政策開放他們返台，都要把向移民署提出登記，確認沒有問題才可以登機回台灣。
根據指揮中心統計，國內截至目前累計79,065例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含78,100例排除)，其中452例確診，分別為361例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。