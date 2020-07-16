柔道小高手獲頒總統教育獎　出身清寒立志當「警察」

▲新北市府今(16)日舉辦總統教育獎暨擁夢飛翔勇者溫馨午宴，市長侯友宜親自為總統教育獎初審或複審學生鼓勵並合照。（圖／記者宋原彰攝，2020.07.16）

新北市府今(16)日舉辦總統教育獎暨擁夢飛翔勇者溫馨午宴，獲獎者中，柔道高手、新興國小薛禹希同學從小不在父母身邊，寄養在親友家中，雖然先天沒有好的環境，但他靠著柔道專長，已拿下許多全國比賽佳績，小小年紀已有宏大夢想「我要成為和侯友宜市長一樣厲害的警察。」薛禹希出生後沒有父母照顧，外婆將他託給友人－麗梅阿嬤代為照養，他小時候每天一早就會跟著麗梅阿嬤到菜市場賣魚，有時幫忙招呼客人，有時在一旁寫作業，接著才趕著去上學，懂事的他放學後還會主動幫忙做家事，讓麗梅阿嬤相當欣慰。薛禹希平時喜歡畫畫，常獨自ㄧ人拿著色筆把心中的情緒畫下來，國小一二年級經過老師鼓勵，不但常參加校內許多畫圖比賽，畫作甚至被刊登在國語日報上；此外，他也被老師推薦加入柔道社，剛開始常因為身上的痠痛、破皮，原本和家人吵著要退隊，不過經過許多磨練，現在的他已經不怕吃苦、勇敢上場比賽、屢獲佳績。薛禹希現在已多次代表學校參加全國性比賽獲得佳績，曾獲108年全國中正盃柔道錦標賽格式國小組柔之形冠軍、108年全國柔道錦標賽國小男生A組第二級冠軍，他說未來的夢想是想成為和市長侯友宜一樣優秀的警察；侯友宜也當場勉勵他，鼓勵他成為警察時，會再去看他。