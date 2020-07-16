三倍券留著不花未來將增值？網一面倒點出「2隱藏面向」

▲網友在 PTT 上好奇發問。（圖／翻攝自 PTT ）

由行政院推出的振興三倍券已在昨（15）日正式上路，而民眾對三倍券的評價有好有壞，不過也有網友認為「就算振興券再怎麼不濟，也是 2020 "年度限定"的"限時使用"鈔票」，因此好奇發問「三倍券留著以後會增值嗎？」。該名網友在 PTT 八卦版上發文，表示「就算這個振興券再怎麼不濟，也是 2020 "年度限定"的"限時使用"鈔票，相當具有時代意義，印刷包裝也還算精美，如果原封不動不拆封保存好，未來幾十年後，會增值嗎？」他也提到，「當初的消費券有人留著現在有漲價嗎？」。貼文一出立刻引發網友討論，紛紛一面倒的認為「絕對不會」，留言更開玩笑的表示「放個 300 年應該會」、「發行量大成這樣，除非以後只剩下一、兩張」、「一千年後才會，我跟你掛 100% 保證， ok 的」、「 2300 萬人都有的東西，你說勒」，甚至更有知情的網友點出「三倍券留著不花其實不會增值」的 2 點隱藏面向，分別為「特殊或錯誤版」和「有價證券無法販售」，他們認為「發行量小、錯誤印刷或是特殊的三倍券版本，比較有機會提高收藏價值，且以鈔票來說，鈔票是不能（公開）販售的，三倍券的話可能也是」。而實際上，從以往消費券的例子可以得知， 2009 年由馬英九政府推出的消費券，如今在拍賣網站上，目前價格最高已達到新台幣 16,8888 元，而這張消費券則是「特殊發財號碼 816888 」，因此才以如此高價販售。至於針對三倍券能否公開販售，根據《 NOWnews 今日新聞》的記者採訪後得知，經濟部長王美花表示，在相關的辦法裡面有一直提到不可轉售，但處罰僅針對「營業人」，若個人的部分會請網路平台前端，協助將相關的網頁卸下，不過仍是鼓勵大家自己拿去用。(編輯：郭佩蓉)