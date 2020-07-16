為何網美IG「容易被盜」？知情人曝1關鍵原因：一點就GG

▲網友不解為何網美的 Instagram 容易被盜。（圖／翻攝自 PTT ）

不少年輕人現在大多都使用 Instagram 來維繫朋友間的情感、發限時動態或貼文來記錄生活以及追蹤關注自己喜愛的藝人或是網美，有網友提問，感覺 IG 沒隔幾天就會有網美或公眾帳號被盜，讓他不解，「網美 Instagram 為什麼這麼容易被盜?」。該名網友在 PTT 八卦版上 PO 文表示，感覺隔沒幾天就有網美或是公眾帳號被盜或被關閉，不管是商業帳號，用來代言生錢的，或是心愛的隱私帳號，「他們為什麼不用二階段認證或是手機認證的防盜?」。網友們紛紛留言「風險要承擔啊 要也是怪駭客太強」、「垃圾駭客，不知道是在刪什麼，我懷疑IG有嚴重的漏洞，導致很容易被破解」、「因為一堆可怕的傢伙整天暴力破解猜密碼吧」、也有內行網友們表示，「假帳號偽裝官方，打一串英文騙說要給你藍勾勾唷」、「手賤點連結的啦，前陣子很多偽造成官方私訊或私信要確認帳號安全，一點進去就去了」、「然後就天真的送出帳號與密碼去申請了」、「連結亂點， 通常是主因吧」。而事實上，先前就有許多名人被詐騙集團騷擾，根據《 NOWnews 今日新聞》先前的報導中指出，像是藝人鼓鼓，日前他的 IG 收到假帳號寄的停權私信，他一時不查按照網址步驟填寫資料，所幸一填完發現不對勁，馬上問了同事，證實是詐騙，在詐騙人員侵入帳號前，立刻改了密碼，救回官方帳號，他以「過來人」身分呼籲：「最近有很多詐騙，千萬不要亂點網址！」，網路上也有許多教導民眾如何破解的文章及影片，若民眾不幸帳號被盜，也可多加利用。(編輯:郭佩蓉)