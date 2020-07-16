三倍券被問到崩潰！超商「霸氣公告」：只賣東西不收抱怨

▲有超商貼出霸氣公告，直言「對政府不爽，請打 1988 」，強調「這裡是便利商店，只賣東西，不收抱怨」。（圖／翻攝自爆廢公社）

行政院推出的振興三倍券昨（15）日正式上路，民眾可以至指定地點領取預購的振興三倍券，也可至郵局直接購買紙本，一大早許多郵局就出現大排長龍的情況，超商也傳出系統不斷當機的窘境。有網友分享了一間超商貼出的公告，公告上直白寫著「對政府不爽，請打 1988 」，更強調「這裡是便利商店，只賣東西，不收抱怨」，霸氣文案讓網友全都直呼「說得很實在！」有網友在臉書「爆廢公社」分享了一張超商貼出的公告，照片中可以看見，公告上的文字寫著「如遇電腦連線系統無法領取，『請勿』呼叫店員，因為店員都很笨，無法幫你處理電腦連線問題。對政府不爽，請打 1988 ；對 FamiPort 系統不爽，請打 0800221363 ，歡迎客訴這兩個系統。這裡是便利商店，只賣東西，不收抱怨。謝謝合作。」霸氣的公告立即引發熱議，貼文發出不到 3 小時，便獲得超過 1 萬 1 千位網友按讚。網友紛紛在底下留言回覆說，「真的，店員是無辜的」、「說得很實在」、「中肯」、「他們本來就賣商品的店，政府丟這個給他們做，當機對他們發脾氣，這好像不應該」、「店員辛苦了」、「店員果然三倍倦了」。也有不少網友認為三倍券領取很順利，「今天去郵局十分鐘就領到了」、「在超商看到一位婦人 30 秒就結束，不知道一堆人在抱怨什麼」、「第二天，完全不用排隊，四份領完不用 2 分鐘」、「用全家 APP 領很快～沒有一分鐘就領到了」。（編輯：倪浩軒）