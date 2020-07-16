為躲「眾神升天」大劫　白沙屯媽祖王厝避難

白沙屯媽祖與山邊媽祖的北港進香之旅圓滿結束，雖然今年的行程受到新冠肺炎影響而延後，但重啟的進香之旅處處充滿驚奇，也讓眾多的信徒透過網路或親眼見證兩位女神的神威。在拱天宮長久的歷史之中存在著許多傳奇故事，在沒有網路甚至連錄影都沒有的年代，有許多故事是藉由口耳相傳保存下來的。在日治時期尾聲，日本殖民政府大力推行皇民化運動，其中一個重點就是「眾神升天」，由日本政府以警察的公權力，強制將各地廟宇中的「多餘」神像集中焚毀，只保留一尊，藉此削弱民間信仰的力量。但我們都知道一間廟裡同一尊神明有好幾尊分靈是很正常的，所以在當時的時空環境下，有許多神明金身就此被焚毀。而白沙屯媽祖在日治末期也面臨了這個危機，在日治昭和十九年（1944），日本政府雷厲風行執行「眾神升天」，消息遍布全台，當消息傳至白沙屯當地時，就有兩位當地信眾在深夜趕到拱天宮請下媽祖金身，接著兩人捧著媽祖金身在深夜裡狂奔，尋找落腳之處。但兩位信眾雖有熱血但卻忘了詳細的計畫，只能捧著媽祖金身一路往南走，最終決定來到王厝。王厝位於白沙屯南方，比現在的秋茂園還要更南，在當時是個人口稀少的農庄，不容易被日本警察注意。最後媽祖金身安奉在一位先生的家裡。隔天清晨，拱天宮的廟公發現媽祖金身不見了，雖然引起全村譁然，但日本人也未再追究媽祖的下落，而媽祖在王厝一待就將近兩年。王先生與其宗族全力的保存媽祖金身，許多信眾耳聞媽祖下落後也紛紛前來參拜。到了日本戰敗後的隔年（1946），才在白沙屯村民的要求下，恭請在王厝將近兩年的媽祖婆回拱天宮安座，王先生也榮膺爐主的殊榮。數十年的時間過去了，白沙屯媽祖的進香也漸漸成為全國性的宗教活動，然而當年若沒有王厝居民全力守護媽祖，也許今天就看不到粉紅超跑的英姿，媽祖婆到王厝避難的故事，是王厝人永遠的驕傲。（編輯：黃彥昇）資料參考：白沙屯媽祖信仰圈文史調查篇－白沙屯媽祖婆網站