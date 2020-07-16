暑假作業要爬山！老師喊話「出給家長的」　兩派意見吵翻

▲有老師直言，讓小孩去爬山的作業是「出給家長的」。（圖／翻攝自批踢踢）

受到新冠肺炎疫情影響，學童們直到昨（15）日才開始正式放暑假。但暑假剛剛到來，許多家長們已經受不了，有的抱怨待在家的孩子「搞破壞」、有的抱怨學校暑假作業要求孩子爬山，根本是累死家長。對此，有位老師直言，要孩子爬山「就是出給家長的」，因為家庭教育也是很重要的一環。老師的說法掀起廣大迴響，支持與反對的意見都有，引發網友熱議。有位網友在 PTT 發文回應孩子暑假作業「要爬山」的討論串，原 PO 自稱是老師，直言「這就是出給家長的作業」，因為家庭教育是教育很重要也是最重要的一環。而有單親媽媽抱怨工作已經很累，難以抽空帶小孩去爬山，原 PO 則認為這種狀況可以體諒，但不可能為了「 1％ 這樣的狀況而犧牲了 99％ 小朋友」，因為這份作業的精神就是要家長多給小孩子陪伴與家庭教育。贊成這位老師說法的網友，紛紛留言回覆說，「作業寫得很清楚，增進全家健康及感情，我如果是小孩看到這個作業一定很開心」、「象山簡單段，上下山一小時就搞定，哪裡刁難」、「最好累到陪小孩爬一次山的時間體力都沒有」、「重點根本不是爬山，不願意花時間了解孩子，就不要出事了再來怪學校」、「是不是很多以為養小孩只要給錢給吃給穿就好了啊」。但也有許多網友不以為然，認為「當老師的人是否都有點自以為是？憑什麼由老師來指導家長什麼才是家庭教育？」、「強迫家長爬山，請問是家長在上學？」、「做小夜班和大夜班，或擺攤做生意，累都累死了」、「陪伴小孩，為什麼要限定去爬山？」、「暑假作業不寫真的沒差，這種東西我肯定叫我小孩不用做」、「老師拜託不要把自己當成聖人」。（編輯：倪浩軒）