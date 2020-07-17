感動爆表！澎花火節無人機秀出「澎湖加油」圖形

▲花火節製作單位也第一次以無人機跟煙火相互搭配，創作出前所未有的視覺效果，令在場２萬名觀眾如癡如醉。（圖／記者張塵攝，2020.07.17）

今年國際海上花火節的第4場表演中，無人機隊排出精彩又有創意的天人菊縣花、小管麵線、媽祖等酷炫的圖案，加上煙花燦亮浪漫的表演，令在場近２萬名觀眾如癡如醉。

澎湖縣政府旅遊處長陳美齡表示，今年的無人機從200台增加到300台的規模，所能變換的圖形的確比去年多，製作單位也第一次以無人機跟煙火相互搭配，創作出前所未有的視覺效果。

▲今年花火節的無人機表演除了漫威專場之外，在觀音亭園區有10場、3套圖形輪流展演，目前已經秀出兩套圖形，民眾可拭目以待看到第三套的演出。（圖／記者張塵攝，2020.07.17）

陳美齡指出，因為無人機成本非常高，每個圖案編排設計都很專業，一套圖的編排設計成本另外計價；今年除了漫威英雄的8個場次外，因迪士尼公司強調品牌一致，因此維持一套整體視覺之外，在觀音亭園區有10場、3套圖形輪流展演，目前已經秀出兩套圖形，民眾可拭目以待看到第三套的演出。

▲陳美齡說無人機科技燈光秀出現「澎湖加油」令人相當感動，相信愛好攝影者都能夠拍出美好的作品，將澎湖花火的美好行銷出去。（圖／記者張塵攝，2020.07.17）

陳美齡充滿感性地說，無人機科技燈光秀出現「澎湖加油」一定讓在場民眾相當感動，搭配高中低空層次感先名的煙火表演，相信愛好攝影者都能夠拍出美好的作品，將澎湖花火的美好行銷出去。

有關今年暑假澎湖觀光大爆發，縣長賴峰偉表示，從7月1日至14日這段期間，澎湖累計入境人數已經高達10萬6416人，7月5日台灣虎航A321首次加入澎湖的航空運輸，7月27日國際郵輪探索夢號將首航澎湖，澎湖準備以更完善的觀光旅遊品質，滿足來訪遊客的各項需求，讓大家看見澎湖的自然景觀、人文風情的特殊海島風情。