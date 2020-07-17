影／拿到「無梅花三倍券」怕怕的？專家曝3招辨真偽

▲網傳的三倍券真偽辨識方法，容易使民眾誤解。（圖／翻攝自 MyGoPen ）

▲經濟部指出三倍券可以看見不固定位置層次分明的梅花圖案。（圖／翻攝自經濟部 YouTube ）

行政院推出之振興三倍券 15 日正式上路，民眾可以至指定地點領取預購的振興三倍券，也可至郵局直接購買紙本，而紙本三倍券推出之後，更是引發民眾話題不斷。此外，許多民眾和商家也不禁擔心，是否會有偽造的三倍券在市面上流竄，而經濟部也分享「 3 招」分辨三倍券的真偽。根據《 MyGoPen 事實查證網》報導，近日在網路上謠傳一則假訊息「假的振興券出現了喔，收取時要小心，有梅花的才是真的」，並分享流傳的圖片，照片中標明假的三倍券透光時沒有梅花的圖案，真的三倍券透光時則可清晰看見梅花圖案。不過，依照政府辨識宣導指出，迎光透視三倍券時所出現的梅花圖案，在每張三倍券出現的位置非固定，有的會出現在較邊緣的地方，不易被察覺。至於許多民眾關心的問題「店家收到振興三倍券，要怎麼分辨真偽呢？」經濟部分享收到三倍券後，可以透過 3 招來辨別，同時設計口訣「防偽看一看、摸一摸、轉一轉，收券好安心！」1、看一看：三倍券上有隱藏字、微小字、正反面套印圖案、梅花水印及螢光纖維絲等防偽設計。2、摸一摸：用手觸摸三倍券上的主要印紋跟視障浮凸符碼，可以感覺墨紋凸出紙面。3、轉一轉：轉動三倍券，會發現左上角面額數字，呈現金色與綠色的變化。 （編輯：賴詠璿）