長榮飛泰國6人發燒　指揮中心掌握身份了

昨（16）日根據外媒報導，一班從台灣起飛載有223位旅客的長榮航空班機，抵達泰國曼谷時，機上有6名泰國人出現高燒症狀，並且立即被送往醫院做進一步篩檢。對此中央流行疫情指揮中心，也在今（17）天下午召開臨時記者會說明最新情形。
指揮中心發言人莊人祥表示，這6人發燒消息傳出後，昨天第一時間就有詢問泰國當局，今天也有接續聯絡，不過目前還沒有收到任何回應，但根據長榮在曼谷站的職員表示，目前6人檢驗都是陰性，但還要進一步等待官方回應。
另外這6名泰國人的身份掌握，莊人祥表示，他們都不是轉機身份，是從台灣直飛過去，總共有4名移工、１位新住民、1名學生。另外莊人祥還強調，根據我們一般規定，有任何人進出機場都要紅外線測溫，所以這6人一定都是合乎規定才上機。
莊人祥表示，目前只知道有發燒，但不一定就會確診，希望大家不要恐慌，一旦泰方確認這6人有確診，就會立刻回溯做疫調。
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