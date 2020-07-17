長榮飛泰國6人發燒　指揮中心掌握身份了

昨（16）日根據外媒報導，一班從台灣起飛載有223位旅客的長榮航空班機，抵達泰國曼谷時，機上有6名泰國人出現高燒症狀，並且立即被送往醫院做進一步篩檢。對此中央流行疫情指揮中心，也在今（17）天下午召開臨時記者會說明最新情形。