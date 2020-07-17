指考成績出爐！數學科成年度大刀　分發名額創歷年最低

▲109年度指考各科5標成績。（圖／翻攝自大考中心網頁）

大學考試指定科目考試（下稱指考）今（17）日放榜，其中數乙均標下降16分，變動幅度最高，另外，國文均標下降12分。而各招生管道回流名額總計 8840 名，較去年減少 1161 人，創下歷年新低，大學考試入學分發委員會推估，今年錄取率約較去年略為上升。考分會表示，扣除前列校系後今年共有 62 校 1881 個系組參與考試分發招生，招生名額共有 33278 名，較去年減少 1298 人，約占 3.8%，創下歷年新低。而各招生管道回流名額總計 8840 名，亦較去年減少 1161 人，推估今年錄取率約較去年略為上升，約為 8 成左右。今年指考各科5標成績中，數學甲、數學乙、生物、公民等都較近5年平均低。今年頂標以化學86分最高，其次是英文 82 分，國文、數乙皆為 77 分，物理、地理、公民皆為 76 分，生物、歷史為 75 分，數甲 60 分最低。與去年指考各科頂標相較，共有4科分數提升，6科分數下降，化學提升5分，歷史和英文提升2分，物理提升1分，地理下降1分，公民下降5分，生物和數甲都下降7分，國文和數乙也都下降8分。大考中心主任周兆民表示，數甲與數乙頂標與底標都創5年最低，鑑別度小幅下降，從人數分布曲線來看，對高分群有鑑別度，但對非高分群的學生則較難鑑別。考分會表示，考生即日起可繳交登記費，臨櫃繳費開放至27日下午3點30分，之後僅能使用 ATM 繳費至28日中午12點止，考分會網站亦提供「繳費單下載及繳費紀錄查詢系統」讓考生查詢使用。登記時間從24日上午9點起至28日下午4點30分止，逾期無法受理，預定8月7日放榜。另外，今年有6名因疫情補考考生，仍須於原訂時間繳交登記費，另於7月31日到8月2日中午前完成登記志願，詳細規定請參閱考分會相關公告。