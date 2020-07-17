夯玩國旅／花蓮入門級瀑布秘境　瓦拉米步道大口吸芬多精

▲瓦拉米步道全長約 13.6 公里，一般旅客可以嘗試前段與中段，後段須申請入山，取得入山證才可以進入。（圖／記者陳致宇攝）

▲瓦拉米步道是台灣黑熊棲地，因此沿途都會有黑熊相關的標誌與警語。（圖／記者陳致宇攝）

▲位在前段的山風一號橋橫越溪谷兩側，可以一覽整個翠綠山脈的美景。（圖／記者陳致宇攝）

▲入口旁的景觀平台則是依著山壁懸空搭建，成為當地最新的網美打卡景點。（圖／記者陳致宇攝）

▲相對小巧的山風二號橋，旁邊緊鄰瀑布頂端。（圖／記者陳致宇攝）

▲距離瓦拉米步道不遠的南安遊客中心，附近的「南安金城武樹」，氣勢一點都不輸給正版的伯朗大道。（圖／記者陳致宇攝）

國旅正夯，擁有豐富自然資源的東台灣更是不少人的旅遊首選，位在花蓮玉里的瓦拉米步道，前段坡度平緩，相當適合親子或入門玩家踏青、健行，途中經過的山風一號橋是近期剛完工，全長 120 公尺可欣賞翠綠的山谷美景，也是當地最新的網美打卡景點。瓦拉米步道全長約 13.6 公里，分為 1.7 公里前段「步道口－山風瀑布」、 2.8 公里中段「山風瀑布－佳心」及 9.1 公里後段「佳心－瓦拉米山屋」，一般旅客可以嘗試前段與中段，後段須申請入山，取得入山證才可以進入，難度也相對增加。位在前段的山風一號橋， 今年初完成整修對外開放，長度約 120 公尺，距離地面約 30 層樓高，橋身橫越溪谷兩側，可以一覽整個翠綠山脈的美景，入口旁的景觀平台則是依著山壁懸空搭建，成為當地最新的網美打卡景點；相對小巧的山風二號橋，旁邊緊鄰瀑布頂端，近距離感受瀑布滂薄氣勢。可樂旅遊副理王清宇表示，瓦拉米步道是台灣黑熊棲地，因此沿途都會有黑熊相關的標誌與警語，紀錄片《黑熊來了》就是在此拍攝，也讓瓦拉米步道增加不少知名度。 Malavi 瓦拉米是布農語，意思是跟著來、一起來，日治時期則被日本人翻譯成 Warabi （わらび），中文是蕨類，兩種語言組合在一起，就變成跟我一起到蕨類的故鄉。王清宇透露，距離瓦拉米步道不遠的南安遊客中心，附近還有一個隱藏版的網美景點，在綠油油的稻田中央聳立一顆「南安金城武樹」，氣勢一點都不輸給正版的伯朗大道。王清宇提醒，由於周邊都是私人稻田，請勿任意踐踏或摘取，隨身攜帶的物品也要記得帶走。業者指出，配合觀光局「脊梁山脈旅遊年」，推出瓦拉米步道、春日織羅部落 3 日行程，透過行程安排讓旅客輕鬆的探索台灣文化及秘境。