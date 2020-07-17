夯玩國旅／稻田出現巨型黑熊腳印　織羅部落大啖創意料理

▲花蓮縣玉里鎮是台灣單一行政區中最大的水稻生產區。（圖／記者陳致宇攝）

▲每年 6 月及 10 月收割期，玉里鎮公所都會舉行「稻田腳印餐桌」，用人工一刀刀割出黑熊腳印及台灣的形狀。（圖／記者陳致宇攝）

▲旅客也可以戴上斗笠、拿起鐮刀，體驗農民割稻的辛苦。（圖／記者陳致宇攝）

▲玉里鎮春日里的織羅部落，匯集阿美族、客家、閩南、外省等多元族群，形成多樣、活潑又熱鬧的獨特面貌。（圖／記者陳致宇攝）

▲品嚐一道道用稻米、葛鬱金、金多兒筍等在地食材製作的創意料理。（圖／記者陳致宇攝）

▲腳印餐桌旁邊就是著名的客城鐵橋。（圖／記者陳致宇攝）

▲活動第二梯次預計 10 月登場。（圖／記者陳致宇攝）

▲為了推廣部落農產，當地農民利用紅米、紫糯米、小米、白米、糙米，將不同顏色的稻米彩繪出美麗的圖案。（圖／記者陳致宇攝）

▲稻米彩繪也提供旅客自己 DIY 創作，現在已經成為織羅部落的農產招牌。（圖／記者陳致宇攝）

▲當地也生產愛玉，旅客能體驗製作。（圖／記者陳致宇攝）

一片片黃金色稻田座落在花東縱谷，花蓮縣玉里鎮是台灣單一行政區中最大的水稻生產區，每年 6 月及 10 月收割期，玉里鎮公所都會舉行「稻田腳印餐桌」，用人工一刀刀割出黑熊腳印及台灣的形狀，讓旅客在這裡品嚐創意米料理，感受這片肥沃大地帶來的滋味。電影《看見台灣》中，在稻田出現的巨人腳印，是導演齊柏林希望鼓勵大家腳踏實地、向前邁進努力創造台灣美好環境，美麗的畫面透過影響傳遞到全世界，也打響玉里名號。其中，在玉里鎮春日里的織羅部落，匯集阿美族、客家、閩南、外省等多元族群，形成多樣、活潑又熱鬧的獨特面貌，過去部落在農作收成期間，為了彌補不足的勞動力，彼此到各家戶「換工」協助收割、插秧等農事，也象徵了傳統文化中的互助精神。為讓民眾體驗玉里鎮選在每年 6 月及 10 月收割期間，在客城鐵橋旁的稻田用人工一刀刀割出腳印及台灣的形狀，並在稻田中擺上餐桌，讓旅客可以在此品嚐一道道用稻米、葛鬱金、金多兒筍等在地食材製作的創意料理。玉里也是電影《黑熊來了》的發源地，因此今年的腳印圖騰改以「熊爪」形狀，多了不少趣味。此外，為了推廣部落農產，當地農民利用紅米、紫糯米、小米、白米、糙米，將不同顏色的稻米彩繪出美麗的圖案，也提供旅客自己 DIY 創作，現在已經成為織羅部落的農產招牌。可樂旅遊副理王清宇表示，稻田腳印餐桌是期間限定的活動，今年第二梯次預計 10 月登場，品嚐完部落美食後還可以來趟織羅部落巡禮，聽長老分享這片土地的精彩故事，認識織羅部落文化生活的精神。