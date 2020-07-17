衝超商領三倍券！見店員「少1步驟」超心疼：他得賠3000

因應新冠疫情影響我國經濟，行政院就推出了「振興三倍券」，成為全民口中最熱話題， 15 日開始即開放全台民眾到郵局購買實體券或至各大超商領取預購，不過就有超商店員此時出面指出，民眾若是到超商店面領取預購時，店員若沒有收回「簽名回條」可是得賠償 3000 塊錢的！

自從振興三倍券領取開跑，就有不少民眾成功在超商領取實體票券。不過在臉書社團「台南爆料公社」中，就有一則貼文提醒民眾「如果在超商領取振興劵，看見信封上的『簽名回條』還在，那是店員忘了收回，希望各位能把那張拿回店裡繳回，不然店員得自己賠償 3000 塊錢」，引起不少討論。

▲網友熱心提醒領三倍券時超商店員容易忘記收回的名條。（圖／翻攝自臉書社團「台南爆料公社」）

對此，在該篇貼文底下就出現質疑「為何還需要收回名條」的聲浪，不過也有內行網友解釋「簽名是為了確認你有領了，不是店員 A 走」、「會貼在小白單上，不拿回去，真的店員會很麻煩」，另外也有網友表示「差點就丟掉了」、「真的要幫店員注意一下，太辛苦了！」、「好險有看到這篇」。

此外，近來也有不少「振興券千萬不要折起來，也不能有髒汙，否則銀行會拒收，因此店家也會拒收有折痕或汙損的振興券」的訊息在通訊軟體群組間流傳，而事實上根據 1988 專線的回答，有關三倍券折痕、髒汙會拒收屬「不實謠言」，只要是符合經濟部中小企業處汙破損處理原則的三倍券，銀行都是不能夠拒收的。（編輯：楊智傑）