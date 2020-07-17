波蘭攝影師記錄在台北迷失的夜　「這裡」竟登歐洲人最愛

▲ 他以專業攝影鏡頭捕捉基隆和平島的美。 (Przemek Krawczykowski提供）

▲他把所有照片換上一層「高冷色調」濾鏡來呈現出野柳神秘的美。(圖｜Przemek Krawczykowski提供）

當他開始編輯這些照片時，他把所有照片換上一層「高冷色調」濾鏡來呈現出和平島神秘的美。

「對於攝影師來說，這是非常棒的經驗，而當時我特別挑了陰天來到和平島，完全浸盈在這有如外星球般的奇異氛圍。」

▲他把所有照片換上一層「高冷色調」濾鏡來呈現出野柳神秘的美。(圖｜Przemek Krawczykowski提供）

在和平島待了一整天，Krawczykowski仍覺得拍得不夠過癮，回到台北市後繼續在濃墨般地夜裡漫遊，讓自己迷失在這座城市。

Krawczykowski待在台北期間每夜漫步在雨中朦朧的台北街頭，拍攝系列日常夜景（共四部），名為「Taipei Nightwalk」，讓觀者看見不一樣的台北。

▲他回到台北市後繼續在濃墨般地夜裡漫遊，讓自己迷失在這座城市。(圖｜Przemek Krawczykowski提供）

也因此Przemek於2017年決定選擇來到臺灣旅行三個月找尋對他生命中最重要、最愛的東西。