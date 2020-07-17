波蘭攝影師記錄在台北迷失的夜　「這裡」竟登歐洲人最愛

The China Post報導，來自波蘭的攝影師Przemek Krawczykowski足跡遍佈歐亞各國，他對於台灣尤其深刻，以獨特的視角、濾鏡捕捉大自然的鬼斧神工。
他特別與The China Post分享，上次造訪基隆和平島公園、以及野柳地質公園所拍攝的系列藝術照，這系列風格鮮明的攝影作品已上傳到Behance讓更多人感受寶島的自然魅力。
在這系列中，他使用專業攝影鏡頭捕捉大自然創造出的「奇形怪石」。
至於北部那麼多景點，為什麼選擇造訪和平島、野柳，Krawczykowski驕傲地說道，「有如火星般神秘的景致被歐洲旅客選為全球必訪景點之一。」
當他開始編輯這些照片時，他把所有照片換上一層「高冷色調」濾鏡來呈現出和平島神秘的美。
「對於攝影師來說，這是非常棒的經驗，而當時我特別挑了陰天來到和平島，完全浸盈在這有如外星球般的奇異氛圍。」
在和平島待了一整天，Krawczykowski仍覺得拍得不夠過癮，回到台北市後繼續在濃墨般地夜裡漫遊，讓自己迷失在這座城市。
Krawczykowski待在台北期間每夜漫步在雨中朦朧的台北街頭，拍攝系列日常夜景（共四部），名為「Taipei Nightwalk」，讓觀者看見不一樣的台北。
「臺灣是我造訪過最美、最有趣的國家之一」Przemek向The China Post說道。
當大多數歐洲人提到所知亞洲國家時，總想到泰國、菲律賓、中國等等，但卻從來沒聽過臺灣。
也因此Przemek於2017年決定選擇來到臺灣旅行三個月找尋對他生命中最重要、最愛的東西。
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