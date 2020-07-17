指考選系怎麼填？補教界估落點下降5至30分

大學指考今（17）日放榜，各科5標成績中，數學甲、數學乙、生物、公民等都較近5年平均低，與各科頂標相較6科分數都下降，其中下降幅度最高又以數乙、國文變動最高，今年的分數趨勢恐怕讓一組考生相對不利，綜觀分數分佈，補教界分析，今年一類組科系平均錄取分數預估下降15至30分、二類組降10至25分，三類組降5至20分。





升學輔導專家藍天予指出，今年國文科80分以上，從去年超過1.2萬人，今年只有3477人，頂標也相較於去年下降8分，而數甲65分以上人數近乎腰斬，今年也沒有任何滿分，「考生分數沒有那麼好，也不用過於擔心，因為校系的分數也下降蠻多的。」





藍天予預估，採計國文、數乙、公民的科系，分數便會大幅下降，以台大法律系法學組，預估下降15分，但在頂尖學校，分數的差距沒有中段大學那麼大，總體來說，一類組整體落點約降15到30分、二類組降10到25分，三類組降5到20分。如果是醫牙類科系，今年要進各大學自費醫學系至少要413分，要進公費醫學系要410分。





藍天予提醒，今年數乙滿分並沒有相差去年過多，不過數甲卻難，預估吸引更多非一類組考生選填只採計國、英、數乙的商管科系，考生如要填商管，建議策略上保守一點。二類組部分，由於近年產業資工人才需求大增，電機、資工系錄取門檻持續竄升，建議保守選填相關科系。



